CA September 2025 Date: इस सप्ताह जारी होने वाला सीए सितंबर का रिजल्ट

CA September 2025 Exam Result: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की ओर से CA सितंबर 2025 का रिजल्ट जारी होने वाला है.

नई दिल्ली:

CA September 2025 Exam Result: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की ओर से CA सितंबर 2025 परीक्षा के परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. सीए सितंबर का रिजल्ट घोषित होने के बाद, उम्मीदवार अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आधिकारिक वेबसाइट पर अपने ICAI स्कोरकार्ड देख सकते हैं.  हालांकि, कई सोशल मीडिया पोस्ट में परिणाम की अलग-अलग संभावित तिथियों का सुझाव दिया गया है.

नवंबर में जारी हो सकते हैं परिणाम

CCM और ICAI सदस्य राजेश शर्मा द्वारा X पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार, परिणाम नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं. ICAI ने अपने CA सितंबर 2025 दिशानिर्देश नोट में कहा है कि "परिणाम नवंबर 2025 में घोषित होने की संभावना है." चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन चावला ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया किया है कि "ICAI 6 नवंबर, 2025 (संभावित तिथि) को CA सितंबर 2025 के परिणाम घोषित करेगा."

CA September 2025 Exam Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

  • आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर "सीए फाउंडेशन/इंटर/फाइनल" रिजल्ट लिंक चुनें.
  • आपको सीए सितंबर 2025 रिजल्ट लॉगिन पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.
  • अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बॉक्स में दिया गया टेक्स्ट दर्ज करें.
  • अपना सीए सितंबर 2025 रिजल्ट देखने के लिए विवरण सबमिट करें.
  • स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

ICAI CA September 2025 Exam Dates

CA Foundation-सितंबर 16, 18, 20 & 22, 2025
CA Intermediate-Group 1: सितंबर 4, 7 & 9, 2025
Group 2-सितंबर 11, 13 और 15, 2025
CA Final- Group 1: सितंबर 3, 6 और 8, 2025
Group 2- सिंतबर 10, 12 & 14, 2025 

