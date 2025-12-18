ICAI CA January Exam 2025: आज जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड; Direct Link

ICAI CA January Exam Admit Card 2025: ICAI CA January Exam 2025 का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज बड़ा दिन है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज यानी 18 दिसंबर 2025 को जनवरी 2026 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. शाम 6:30 बजे लिंक एक्टिव होगा और स्टूडेंट्स 31 जनवरी 2026 तक इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

ICAI इंटरमीडिएट, फाउंडेशन और फाइनल तीनों लेवल के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जारी करेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी डिटेल्स ध्यान से चेक कर लें ताकि एग्जाम के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद आसान है...

ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं.

होमपेज पर “News & Events” सेक्शन में जाएं.

“January Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.

अपनी लॉगिन डिटेल्स डालकर सबमिट करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड और सेव कर लें.

एग्जाम की तारीखें और टाइमिंग

फाउंडेशन एग्जाम: 18 जनवरी 2026 से शुरू, पहला पेपर—अकाउंटिंग

इंटरमीडिएट एग्जाम: 6 जनवरी 2026 से

फाइनल एग्जाम: 5 जनवरी 2026 से

सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी.

ये भी पढ़ें- UGC-NET दिसंबर 2025 का शेड्यूल हुआ जारी, इस तारीख से शुरू हो रहे हैं एग्जाम

CA फाइनल में नया पेपर: इंटीग्रेटेड बिज़नेस सॉल्यूशंस

ICAI ने मई 2024 से CA फाइनल कोर्स में पेपर 6 – Integrated Business Solutions शामिल किया है. यह एक ओपन बुक एग्जाम है. इसमें स्टूडेंट्स को एग्जाम हॉल में हार्ड कॉपी मटीरियल ले जाने की अनुमति है, जैसे-

स्टडी मटीरियल

प्रैक्टिस मैनुअल

रिविज़नरी टेस्ट पेपर

टेक्स्टबुक्स

बेयर एक्ट्स

स्टूडेंट्स के नोट्स

अन्य रेफरेंस मटीरियल

यह बदलाव स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल समझ और केस-बेस्ड एनालिसिस को मजबूत करने के लिए किया गया है.

ऑफिशियल गाइडेंस नोट्स भी उपलब्ध

ICAI की वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस नोट्स उपलब्ध हैं, जिनमें

एग्जाम डेट्स

टाइमिंग

पेपर पैटर्न

ओपन बुक पेपर के नियम

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

सब कुछ विस्तार से दिया गया है. एग्जाम से पहले इन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए.

ये भी पढ़ें- UP Board परीक्षा केंद्रों की लिस्ट हुई जारी, एक क्लिक में चेक करें अपना सेंटर