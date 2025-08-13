NEET PG 2025 Results: इस दिन जारी होगा नीट पीजी का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक कर लें सेव

NEET PG 2025 Results: नीट पीजी की परीक्षा के नतीजे कब जारी होंगे इसे लेकर लाखों उम्मीदवार सवाल कर रहे हैं. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) जल्द ही शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (NEET PG) परीक्षा परिणाम घोषित करेगा. परिणाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर 2025 को संभावित है. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा. फिर मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज करने की जरूरत होगी.

इस दिन हुई थी नीट पीजी की परीक्षा

NEET PG 2025 परीक्षा परिणाम भारत के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), मास्टर ऑफ सर्जरी (MS) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PG डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों में प्रवेश का निर्धारण करेगा. NEET PG 2025 परीक्षा 3 अगस्त, 2025 को देश भर के केंद्रों पर एक ही पाली में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी. परीक्षा चरण पूरा होने के साथ, उम्मीदवार अब काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अपने अंकों का इंतजार कर रहे हैं.

एनबीईएमएस, नीट पीजी 2025 परिणाम एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा. इसलिए, उम्मीदवारों को इसे वहीं से डाउनलोड करना होगा. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अपनी एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

NEET PG 2025 Results: ऐसे चेक करें

आधिकारिक NBEMS की natboard.edu.in वेबसाइट पर जाए.

होमपेज पर “NEET PG 2025 Result” लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें.

अपना पंजीकरण नंबर, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

अपना परिणाम देखने के लिए जानकारी सबमिट करें.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें.

