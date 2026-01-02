विज्ञापन

GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख बढ़ाई गई, मॉक टेस्ट लिंक वेबसाइट पर हुआ लाइव

GATE 2026 एग्जाम 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा. GATE 2026 में 30 टेस्ट पेपर होंगे. टेस्ट पेपर इंग्लिश में होंगे. हर GATE 2026 पेपर कुल 100 मार्क्स का होगा.

IIT गुवाहाटी ने स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की प्रैक्टिस करने का मॉक लिंक जारी कर दिया है.

GATE 2026 : ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. एडमिट कार्ड पहले 2 जनवरी, 2026 को जारी होने वाले थे. लेकिन तय समय पर इन्हें जारी नहीं किया गया है. GATE 2026 वेबसाइट पर एक ऑफिशियल बयान में कहा गया, "GATE 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. नई तारीख जल्द ही बताई जाएगी. पेपर शेड्यूल जारी कर दिया गया है. मॉक टेस्ट लिंक अब लाइव हैं."  वहीं एग्जाम का मॉक लिंक लाइव कर दिया गया है.  जिन कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, वे एग्जाम का मॉक लिंक एक्सेस कर सकते हैं.

IIT गुवाहाटी ने स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की प्रैक्टिस करने का मॉक लिंक जारी कर दिया है. बता दें कि फरवरी में होने वाल GATE एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी (IITG), IISc बेंगलुरु और सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से आयोजित कर रहा है. एग्जाम नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड (NCB), मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित किया जाएगा.

कब हैं GATE 2026 एग्जाम

शेड्यूल के अनुसार एग्जाम 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा. GATE 2026 में 30 टेस्ट पेपर होंगे. टेस्ट पेपर इंग्लिश में होंगे. हर GATE 2026 पेपर कुल 100 मार्क्स का होगा. इसमें जनरल एप्टीट्यूड (GA) सभी पेपर के लिए कॉमन होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा. बाकी पेपर में संबंधित टेस्ट पेपर का सिलेबस (85 मार्क्स) शामिल होगा.

