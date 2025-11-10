विज्ञापन

Gate Exam 2026: फरवरी में होगी गेट की परीक्षा, जान लीजिए एग्जाम पैर्टन और मार्किंग स्कीम

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. उम्मीदवार एग्जाम का पैटर्न जान लें.

Read Time: 2 mins
Share
Gate Exam 2026: फरवरी में होगी गेट की परीक्षा, जान लीजिए एग्जाम पैर्टन और मार्किंग स्कीम
नई दिल्ली:

Gate exam 2026 Date: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 का परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने पंजीकरण कर लिया है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे GATE परीक्षा की तारीखों के हिसाब से अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा लें. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, GATE 2026 परीक्षा 7, 8, 15 और 15 फरवरी, 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी. सुबह की पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर की पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 8 IIT क्षेत्रों के 235 एग्जाम सेंटर पर होगी.

 Gate Exam 2026: एग्जाम पैटर्न

जो उम्मीदवार GATE 2026 परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें GATE प्रश्नपत्र के पैटर्न के बारे में जानना चाहिए.GATE परीक्षा में सामान्य योग्यता, इंजीनियरिंग गणित और मुख्य इंजीनियरिंग विषयों पर आधारित 65 प्रश्न होते हैं. GATE परीक्षा के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है. GATE परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और संख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न शामिल होंगे. 

इन तीन सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं

General Aptitude
Engineering Mathematics
Core Engineering

नेगेटिव मार्किंग भी होती है

1/3 के लिए 1 अंक MCQ में प्रश्न
MCQ में 2 अंक वाले प्रश्नों के लिए 2/3
MSQ और NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GATE Exam, Gate Exam 2025, GATE Exam 2025 Answer Key, GATE Exam Application Form, GATE Exam Admit Card
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com