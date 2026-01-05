GATE 2026 Exam : गेट एग्जाम का शेड्यूल हुआ जारी, जानें किस-किस दिन होगा पेपर

GATE 2026 Exam: आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 परीक्षा का शेड्यूल सोमवार को जारी कर दिया है. शेड्यूल के अनुसार यह परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी जो कि दो शिफ्ट में होगी. सुबह की शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी. जो कि दोपहर 12:30 बजे तक होगी. वहीं दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. देशभर में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. उम्मीदवार आईआईटी गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा का मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं.

कब-कब होगी परीक्षा

7 फरवरी से शुरू हो रही GATE 2026 परीक्षा दो हफ्ते चलेगी. 7, 8, 14 और 15 फरवरी, 2026 को ये परीक्षा होगी. वहीं GATE 2026 का एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि एडमिट कार्ड कुछ ही हफ़्तों जारी कर दिए जाएंगे.

आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 के लिए मॉक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. जो उम्मीदवार मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, उन्हें वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर मॉक टेस्ट का लिंक मिल जाएगा. जिसपर क्लिक कर दें और पूछी जानकारी भरके, मॉक टेस्ट शुरू कर दें. मॉक टेस्ट की मदद से उम्मीदवार को परीक्षा का पैटर्न, स्क्रीन लेआउट अच्छे से समझ आ जाएगी. एग्जाम वाले मॉक टेस्ट से काफी मदद मिलेगी.

बता दें GATE 2026 परीक्षा के जरिए IITs, NITs और दूसरे इंस्टीट्यूशन्स में MTech, MS और PhD जैसे पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन होते हैं. जिन उम्मीदवारों की रैकिंग अच्छी आती है, उन्हें टॉप कॉलेज में दाखिला मिल जाता है.

7 फरवरी को कौन सी परीक्षा-

सुबह की पाली

कृषि अभियांत्रिकी पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी गणित खनन अभियांत्रिकी वस्त्र अभियांत्रिकी एवं रेशा विज्ञान अभियांत्रिकी विज्ञान एवं जीवन विज्ञान.

दूसरी पाली

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग रसायन विज्ञान जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग भौतिकी और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान

रविवार, 8 फरवरी, 2026:

सुबह की पाली

कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 1 और सांख्यिकी शामिल होंगे

दूसरी पाली

कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 2 पारिस्थितिकी और विकास नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग और उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग

14 फरवरी, 2026

सुबह की पाली

सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग

दूसरी पाली

बायोमेडिकल इंजीनियरिंग,

सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2,

मैकेनिकल इंजीनियरिंग और धातुकर्म एवं सामग्री इंजीनियरिंग.

15 फरवरी, 2026

सुबह की पाली

इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग

दोपहर की पाली

वास्तुकला और योजना, तथा डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता