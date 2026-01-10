GATE 2026 के एडमिट कार्ड जल्द ही होंगे जारी, इस लिंक पर जाकर कर सकेंगे डाउनलोड

जो भी उम्मीदवार ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनका ये इंताजर बस खत्म होने जा रहा है. IIT गुवाहाटी जल्द ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. दरअसल एडमिट कोर्ड को पहले 2 जनवरी, 2026 को जारी किया जाना था. लेकिन किन्हीं कारणों के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था. ये एडिमट कार्ड IIT गुवाहाटी और GATE 2026 की वेबसाइट पर जारी किए जाने हैं.

कैसे करें एडिम कार्ड डाउनलोड

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद कैंडिडेट्स वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके GATE 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है. इस बीच, जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो IIT गुवाहाटी की वेबसाइट पर जाकर एग्जाम का मॉक टेस्ट ले सकते हैं. एग्जाम के मॉक टेस्ट का लिंक एक्टिव हो गया है. मॉक टेस्ट देने से एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी.

कब होगा एग्जाम

GATE 2026 की परीक्षा फरवरी में होने वाली है. एग्जाम 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026 को कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में होगा. GATE 2026 में 30 टेस्ट पेपर होंगे. टेस्ट पेपर इंग्लिश में होंगे. हर GATE 2026 पेपर कुल 100 मार्क्स का होता है, जनरल एप्टीट्यूड (GA) सभी पेपर के लिए कॉमन है (15 मार्क्स), और बाकी पेपर में संबंधित टेस्ट पेपर का सिलेबस (85 मार्क्स) शामिल है.

बता दें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी (IITG) द्वारा IISc बेंगलुरु और सभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है. ये एग्जाम हर साल होता है. जो कि नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड (NCB), मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से कंडक्ट किया जाता है.

