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Eid-e-Milad 2026: 26 अगस्त को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी से पहले जरूर चेक करें यह लिस्ट

School Closed Tomorrow? 26 अगस्त को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रह सकती है. जानें किन राज्यों में अवकाश घोषित है और छात्रों को क्या करना चाहिए.

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Eid-e-Milad 2026: 26 अगस्त को इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, छुट्टी से पहले जरूर चेक करें यह लिस्ट
रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के कई स्कूलों में अवकाश रहने की संभावना है.

School Holiday 2026 : इस साल ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) 26 अगस्त दिन बुधवार को मनाया जाएगा. इस मौके पर देश के कई राज्यों ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. हालांकि, पूरे भारत में स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होगा. अभिभावकों को सामान्य सरकारी छुट्टी सूची देखकर छुट्टी मान लेना सही नहीं होगा. अपने स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की ऑफिशियल अकादमिक कैलेंडर, वेबसाइट या छुट्टी संबंधी नोटिस जरूर देखनी चाहिए. साथ ही राज्य सरकार की ओर से जारी किसी अंतिम समय की नोटिस पर भी नजर रखनी चाहिए.

सरकारी कैलेंडर में कहां-कहां है छुट्टी

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी छुट्टी के कैलेंडर के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश और मणिपुर में 26 अगस्त को मिलाद-उन-नबी की छुट्टी है. इन राज्यों में ज्यादातर स्कूलों और इंस्टीट्यूट्स के बंद रहने की संभावना है.

हालांकि, सभी राज्यों में इस त्योहार को समान श्रेणी की छुट्टी नहीं माना गया है. उदाहरण के लिए हरियाणा में मिलाद-उन-नबी को साल 2026 की प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Holiday) लिस्ट में रखा गया है. ऐसे में वहां छुट्टी संस्थान या विभाग के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

क्या पूरे देश में स्कूल बंद रहेंगे?

अब सवाल उठता है कि क्या पूरे देश के स्कूल 26 अगस्त को बंद रहेंगे, तो इसका जवाब ‘नहीं' है. भारत में स्कूलों की छुट्टियां राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल प्रबंधन, शिक्षा बोर्ड या जिला प्रशासन द्वारा तय की जाती हैं. इसलिए किसी राज्य में सार्वजनिक अवकाश होने का मतलब यह नहीं कि पूरे देश के सभी स्कूल बंद रहेंगे.

रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर के कई स्कूलों में अवकाश रहने की संभावना है. वहीं गुरुग्राम के कुछ स्कूलों ने भी 26 अगस्त के लिए छुट्टी की घोषणा की है.

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