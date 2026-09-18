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DUSU चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, नॉर्थ कैंपस में भारी पुलिसबल तैनात

DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कैंपस में छात्र संघ चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है. सुबह से ही छात्र वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार भी एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कांटे की टक्कर है.

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DUSU चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, नॉर्थ कैंपस में भारी पुलिसबल तैनात
DUSU चुनाव के लिए वोटिंग

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. इस बार 1.5 लाख छात्र चुनावी प्रकिया में हिस्सा ले रहे हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच कांटे की टक्कर है, सभी उम्मीदवारों ने पिछले एक महीने से प्रचार में पूरा जोर लगाया और कुछ जगहों पर झड़प भी देखी गई. यही वजह है कि नॉर्थ कैंपस में भारी संख्या में पुलिसबल को तैनात किया गया है. जिन जगहों पर हिंसा होने का खतरा है, वहां पुलिस की तैनाती गई है. 

दो शिफ्ट में हो रही वोटिंग

दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो अलग-अलग शिफ्टों में वोटिंग हो रही है. पहली शिफ्ट की वोटिंग सुबह 8:30 से शुरू हो चुकी है, जो 1 बजे तक चलेगी. इसके बाद ईवनिंग कॉलेज करने वाले छात्रों के लिए 3 बजे से शाम 7 बजे तक वोटिंग होगी. वोटिंग के लिए 1100 ईवीएम पहले ही डीयू पहुंचाई गई थी. कुल 158 पोलिंग बूथों में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र अपना वोट डालेंगे. 

ये हैं उम्मीदवार 

NSUI ने  विजय शंकर मीणा को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है, वहीं एबीवीपी की तरफ से यश डबास को मैदान में उतारा गया है. इसके अलावा ABVP ने ईशू मौर्य को उपाध्यक्ष, रिया छाबरी को सचिव और लक्ष्यराज सिंह को उप सचिव के लिए उतारा है. वहीं NSUI ने वीर चत्रा को उपाध्यक्ष, नमत्रा चौधरी को सचिव और गोपाल चौधरी को उप सचिव के पद पर उतारा है. 

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