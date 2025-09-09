दिल्ली यूनिवर्सिटी ने NCWEB स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट की जारी, यहां करें चेक

DU NCWEB Admission 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने नॉन-कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) की स्पेशल ड्राइव कटऑफ लिस्ट जारी कर दी है. यह कटऑफ लिस्ट बीए और बी.काम पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए जारी की गई है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार NCWEB की आधिकारिक वेबसाइट ncweb.du.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

बता दें कि एडमिशन प्रोसेस 10 सितंबर, 2025 से शुरू होगी. यह लिस्ट डीयू ने कैटेगरी वाइट जारी की है, जिसमें सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी आदि शामिल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं बी.कॉम और बीए की कटऑफ कितनी गई है...

आर्यभट्ट कॉलेज -45 प्रतिशत

भारती कॉलेज -45 प्रतिशत

अदिति महाविद्यालय - 40 प्रतिशत

भगिनी निवेदिता कॉलेद -40 प्रतिशत

जेडीएम कॉलेज -63 प्रतिशत

देशबंधु कॉलेज -48 प्रतिशत

भगिनी निवेदिता कॉलेज - 40 प्रतिशत

अदिति महाविद्यालय - 40 प्रतिशत

आर्यभट्ट कॉलेज - 50 प्रतिशत

डीडीयू कॉलेज - 50 प्रतिशत

अदिति महाविद्यालय -40 प्रतिशत

भगिनी निवेदिता कॉलेज - 40 प्रतिशत

बीए कटआफ लिस्ट

बी.कॉम कट ऑफ लिस्ट