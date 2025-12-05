विज्ञापन

Delhi Nursery Admission: दिल्ली के इन स्कूलों में सीट मिलने का मतलब लॉटरी लगने जैसा, एडमिशन के लिए तरसते हैं लोग

Delhi Top School: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस आर्टिकल हम आपको दिल्ली के कुछ टॉप स्कूलों के नाम बताने जा रहे हैं, जहां पर अगर आपके बच्चे का दाखिला हो जाए तो समझ लें की उनकी जिंदगी बन गई है.

स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो गई है.

Delhi Top School: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया के तहत नर्सरी, किन्डरगार्टन (केजी) तथा पहली कक्षा में दाखिले किए जाने हैं. दिल्ली के स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करवाना किसी जंग से कम नहीं है. एक साथ कई स्कूलों के फॉर्म भरने के बाद जाकर किसी स्कूल में बच्चे का दाखिला हो पाता है. अगर आप भी अपने बच्चे का दाखिला करवाने की सोच रह हैं और एक अच्छे स्कूल की तलाश में हैं, तो हम आपको आज दिल्ली के टॉप ऐसे 5 स्कूलों के बारे में बताने जा रहे हैं. जहां पर अगर आपके बच्चे का दाखिल हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी. हालांकि इन स्कूलों की फीस काफी अधिक है. 

दिल्ली के टॉप स्कूल-

द ब्रिटिश स्कूल

दिल्ली में स्थित 'द ब्रिटिश स्कूल' एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल है. जो कि चाणक्यपुरी में स्थित है. इस स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आर्ट सेंटर सहित कई सुविधा हैं. इसके अलावा यहां ग्लोबल करिकुलम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं. यहां पर्सनलाइज़्ड लर्निंग भी करवाई जाती है. वहीं बात की जाए फीस की तो यहां की सालाना फीस 10 लाख से 12 लाख रुपये तक की है.

दिल्ली पब्लिक स्कूल

दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर.के. पुर काफी फेसम स्कूलों में से है. ये CBSE के टॉप स्कूलों में जाना जाता है. इस स्कूल में काफी अनुभवी टीचर हैं और यहां बच्चों को कॉम्पिटिटिव एक्सपोज़र भी दिया जाता है. इस स्कूल की सालाना फीस 1.5 से 2.5 लाख रुपये हैं. बता दें कि काफी जानेमानी हस्तियां इस स्कूल से पास आउट हैं.

श्री राम स्कूल

श्री राम स्कूल ICSE और IB करिकुलम ऑफर करता है. ये अपनी हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए जाना जाता है. इस स्कूल का कैंपस वसंत विहार (जूनियर स्कूल) और मौलसरी एवेन्यू (सीनियर स्कूल) में है. इस स्कूल की सालाना फीस 2.5 – 3.5 लाख रुपये है.

इसके अलावा वसंत वैली स्कूल, चिन्मय विद्यालय और मॉडर्न स्कूल भी दिल्ली के टॉप स्कूल में गिने जाते हैं.

