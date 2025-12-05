विज्ञापन

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए कितने फॉर्म भरने चाहिए? जानें कहां होते हैं सबसे ज्यादा चांस

Delhi Nursery Admission Tips: दिल्ली में 4 दिसंबर से नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. तमाम प्राइवेट स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर फॉर्म डाल दिए हैं, जिन्हें पेरेंट्स ऑनलाइन भर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए कितने फॉर्म भरने चाहिए? जानें कहां होते हैं सबसे ज्यादा चांस
Delhi Nursery Admission: दिल्ली में नर्सरी एडमिशन शुरू

Delhi Nursery Admission Tips: दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की दौड़ शुरू हो चुकी है. 4 दिसंबर से स्कूलों में फॉर्म जमा होने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद अब पेरेंट्स के मन में यही सवाल है कि आखिर कितने स्कूलों के फॉर्म भरे जाएं. कई पेरेंट्स एडमिशन के लिए अपने पसंदीदा स्कूलों की लिस्ट पहले से ही तैयार कर लेते हैं, हालांकि कई बार किसी भी स्कूल में बच्चे का नाम नहीं आ पाता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नर्सरी में एडमिशन के लिए कम से कम कितने फॉर्म भरने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. 

कम से कम इतने फॉर्म जरूर भरें

दिल्ली में एडमिशन के लिए हर स्कूल का फॉर्म भरना जरूरी होता है, जिसके बाद ड्रॉ सिस्टम में आपके बच्चे का नाम शामिल हो जाता है. एक स्कूल में फॉर्म भरने की फीस महज 25 रुपये है, कोई भी स्कूल इससे ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकता है. अगर आप अपने बच्चे का दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 फॉर्म तो जरूर भरने चाहिए. इससे आपके बच्चे के एडमिशन में देरी के चांस कम हो जाएंगे और किसी न किसी स्कूल में नाम जरूर आ सकता है. 

दिल्ली के इन स्कूलों में सीट मिलने का मतलब लॉटरी लगने जैसा, एडमिशन के लिए तरसते हैं लोग

इन बातों का जरूर रखें ख्याल

  • पेरेंट्स उन स्कूलों की लिस्ट पहले ही तैयार कर लें, जो घर के सबसे ज्यादा नजदीक हैं.
  • दिल्ली नर्सरी एडमिशन में उन लोगों को प्राथमिकता मिलती है, जिनके घर स्कूल के 0-5 किमी के दायरे में आते हैं. 
  • फॉर्म जमा करने से पहले हर जानकारी को दोबारा जरूर चेक करें, एक छोटी सी गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. 
  • उस स्कूल का फॉर्म जरूर भरें, जिसमें पेरेंट्स में से एक या बच्चे के कोई भाई-बहन पढ़े हों. 
  • स्कूल में एडमिशन के लिए उम्र वाला नियम भी जरूर देख लें, उसी क्लास का फॉर्म भरें, जिसमें आपका बच्चा आता हो.  

कब है आखिरी तारीख?

दिल्ली के स्कूलों में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर तक है. इसीलिए फॉर्म भरने या जमा कराने में कोई जल्दबाजी करना सही नहीं होगा. आप बेहद सावधानी से फॉर्म भरें और आसपास के स्कूलों को लेकर पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Nursery Admission Tips, Delhi Nursery Admission, Delhi School Admission Tips, Delhi School Admission Form
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com