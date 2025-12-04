विज्ञापन

आपके बच्चे को नहीं मिलेगा नर्सरी में एडमिशन, फॉर्म में ये एक गलती पड़ सकती है भारी

Delhi School Admission 2025: दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सही सही भरना बेहद जरूरी है.

आपके बच्चे को नहीं मिलेगा नर्सरी में एडमिशन, फॉर्म में ये एक गलती पड़ सकती है भारी
नई दिल्ली:

Delhi School Admission 2025: दिल्ली या किसी भी शहर के निजी स्कूलों में नर्सरी (प्री-स्कूल) एडमिशन के फॉर्म भरना जरूरी है. लेकिन कई बार फॉर्म भरते समय एक छोटी से गलती एडमिशन कैंसल कर सकती है. एक छोटी सी गलती भी आपके बच्चे के दाखिले के अवसर को कम कर सकती है या फॉर्म रद्द करवा सकती है.

इन गलतियों को करने से बचें

  • यह सबसे गंभीर गलती है और इससे सख्ती से बचना चाहिए. बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम या बच्चे की जन्म तिथि (Date of Birth - DOB) फॉर्म में गलत न भरें.
  • एडमिशन मानदंडों में दूरी (Distance) सबसे महत्वपूर्ण कारक है (कई स्कूल इसे 100 में से 80 नंबर तक देते हैं). पते की गलती या जानबूझकर गलत पता देना गंभीर समस्या है.
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने में लापरवाही न करें.
  • अस्पष्ट, धुंधली (Blurry) या पुरानी फोटो अपलोड न करें .माता-पिता के हस्ताक्षर या बच्चे की फोटो, निर्धारित साइज़ और फॉर्मेट (जैसे JPG, JPEG) में न होना.
  • इस बात का ध्यान रखें  कि सुनिश्चित करें कि फोटो हाल ही की (6 महीने से पुरानी नहीं) और साफ हो. सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी साफ और पढ़ने योग्य (Readable) होना चाहिए.
  • आप EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) DG (वंचित समूह) या किसी अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, तो भी गलत जानकारी न भरें.
  • फॉर्म को अधूरा छोड़ना या प्रिंट आउट न लेना आवेदन आपके लिए एक समस्या बन सकती है.

