बच्चे को पसंदीदा स्कूल में ऐसे मिलेगा एडमिशन, ये पांच ट्रिक आएंगीं आपके काम

बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराने का सपना हर पेरेंट्स का होता है. हर मां-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें ताकि उन्हें उज्जवल भविष्य मिल सके. लेकिन अच्छे स्कूल में दाखिला पाना किसी जंग से कम नहीं है. दिल्ली में तो नर्सरी में अपने बच्चों का दाखिला करवाना भी एक बड़ा टास्क है. बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो सके. इसके लिए आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहे हैं. जिनकी मदद से आप अपने मन चाहे स्कूल में बच्चे का दाखिला करवा सकते हैं.

ये पांच ट्रिक आएंगीं दाखिले में काम

1. बच्चे के दाखिले से पहले सबसे जरूरी होता है, अपने एरिया के उन स्कूलों की लिस्ट तैयार करना जो सबसे अच्छे हैं. स्कूल की रेटिंग, फेसिलिटीज़, और पाठ्यक्रम के अनुसार आप एक लिस्ट बना लें. इस लिस्ट के टॉप पांच स्कूलों में अपने बच्चे के दाखिले का लक्ष्य रखें.

2. चुने गए स्कूल की वेबसाइट पर जाकर आप एडमिशन प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ें साथ ही फीस का स्ट्रक्चर भी अच्छे से जान लें. याद रखें की केवल उसी स्कूल का चयन करें, जो आपके बजट में हो.

3. एक बार स्कूल में जाकर वहां का माहौल और कुछ टीचरों से भी बात करें. ऐसा करने से पता चल जाता है कि आपका बच्चा स्कूल के माहौल में ढल सकता है कि नहीं. अगर स्कूल का माहौल सही लगे तभी बच्चे का दाखिला करवाएं.

4. हर चीज की जांच करने के बाद स्कूल के एडमिशन फॉर्म भर दें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ जरूर लगाएं.

5. नर्सरी एडमिशन मेरिट के आधार पर होता है. जबकि बड़ी कक्षाओं में दाखिला कई स्कूल इंटरव्यू के आधार पर लेते हैं. अगर स्कूल इंटरव्यू लेता है, तो बच्चे को तैयार करें और उनके साथ प्रैक्टिस करें. अगर आपके बच्चा का इंटरव्यू सही गया होगा तो उसका दाखिला जरूर होगा.

हर स्कूल की एडमिशन प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए स्कूल की वेबसाइट या प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें.