Delhi Nursery Admission: बच्चे की उम्र चार साल एक महीना है तो कौन सी क्लास में मिलेगा एडमिशन? जान लीजिए जवाब

Delhi School Admission: दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की दौड़ जारी है, लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली में 4 दिसंबर से प्राइवेट स्कूलों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसके बाद 17 दिसंबर को ये विंडो बंद कर दी जाएगी. अपने पसंदीदा स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए लोग बच्चे के एक-दो नहीं, बल्कि कई फॉर्म जमा करवा रहे हैं. हालांकि कुछ लोग एज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं, इसमें की गई एक गलती उन्हे भारी भी पड़ सकती है. आज हम आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और बताएंगे कि किस उम्र के बच्चों का कौन सी क्लास के लिए फॉर्म भरना है.

चार साल से ज्यादा उम्र है तो क्या करें?

अगर आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा हो चुकी है और आप नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो रुक जाइए. नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र तीन से चार साल तक होनी चाहिए. नर्सरी (प्री-स्कूल) में एडमिशन लेने के लिए आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आपके बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच हुआ है तो ही आप नर्सरी के फॉर्म भरें.

केजी और पहली क्लास का भरें फॉर्म

जिन बच्चों की उम्र चार साल से ज्यादा हो चुकी है, उनके पेरेंट्स केजी में एडमिशन के लिए ही फॉर्म भरें. क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर मारामारी होती है, ऐसे में उम्र से जुड़ी इस गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. केजी में चार से पांच साल तक की उम्र के बच्चों का दाखिला हो सकता है. वहीं अगर बच्चे की उम्र पांच साल से भी ज्यादा हो चुकी है तो आप क्लास-1 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें पांच से 6 साल तक आयुसीमा रखी गई है.

कुछ दिन का फर्क है तो क्या करें?

कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जिनकी उम्र में कुछ ही दिनों का अंतर आ रहा है. यानी उम्र चार साल से कुछ ही दिन ज्यादा है, या फिर तीन साल पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. अगर बच्चे की उम्र कुछ दिन ही ज्यादा है तो आप नर्सरी का फॉर्म भी भर सकते हैं, आमतौर पर स्कूल की तरफ से ऐसे मामलों में छूट दी जाती है. हालांकि इसके साथ ऊपरी क्लास का फॉर्म भी जरूर भरें. अगर बच्चे की उम्र तीन साल पूरी नहीं हुई है तो एडमिशन मिलने के चांस काफी कम होंगे. इसीलिए आप एक साल रुककर आवेदन कर सकते हैं.