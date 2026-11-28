CSIR-UGC NET City Intimation Slip 2026 : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए City Intimation Slip जारी कर दी है. इसके माध्यम से उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी.
जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. NTA के अनुसार, CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षा का आयोजन 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को किया जाएगा.
एजेंसी द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 96.75 प्रतिशत उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए चार ऑप्शंस में से किसी एक शहर में परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया है. वहीं, 91.90 प्रतिशत अभ्यर्थियों को उनकी पहली पसंद का एग्जाम सिटी मिला है.
Candidates appearing for the Joint CSIR-UGC NET December 2026 Examinations can now check their allotted examination city and download their City Intimation Slip from the official website. Exam Dates: 19, 22 & 27 December 2026 🔗 Download City Intimation Slip: https://t.co/bdulOOkKxD 96.75% candidates were allotted cities out of their four choices, of which 91.90 % were allotted their first choice. For queries, contact: csirnet@nta.ac.in 011-40759000 / 1800-180-4747 https://t.co/x6CqwlBa5V संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर 2026: परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी! संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं और अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथियाँ: 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करें: https://t.co/bdulOOkKxD 96.75% अभ्यर्थियों को उनके चार विकल्पों में से परीक्षा शहर आवंटित किए गए, जिनमें से 91.90% को उनकी प्रथम वरीयता का शहर आवंटित किया गया। किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें: csirnet@nta.ac.in 011-40759000 / 1800-180-4747 https://t.co/x6CqwlBa5V #CSIRNET2026 #CSIRUGCNET #NTA #राष्ट्रीयपरीक्षाएजेंसी #CityIntimationSlip— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 27, 2026
बता दें कि सिटी इंटिमेशन स्लिप पर केवल परीक्षा शहर की जानकारी होती है. परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी डिटेल्स एडमिट कार्ड में होते हैं, जिसे अलग से जारी किया जाएगा.
अगर किसी उम्मीदवार को सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने में परेशानी आती है या परीक्षा से संबंधित कोई अन्य प्रश्न है, तो वे NTA की हेल्पलाइन 011-40759000 या 1800-180-4747 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा csirnet@nta.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.
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