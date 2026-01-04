CBSE प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर नई डेटशीट तक, ये पांच बातें जरूर जान लें छात्र

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू हो रही हैं. इस साल बोर्ड परीक्षा देनेवाले छात्रों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हाल ही में CBSE ने डेटशीट में कुछ बदलाव भी किए हैं. ऐसे में जो भी छात्र ये परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए. दरअसल 3 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट बदल दी गई है. CBSE 10वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं 3 मार्च, 2026 को होनी थीं, उन्हें अब 11 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा. इसी तरह से कक्षा 12 की लीगल स्टडीज की परीक्षा, जो पहले 3 मार्च को होने वाली थी, वो 10 अप्रैल 2026 को होगी.

इन बातों का रखें ध्यान

याद रखें की केवल 3 मार्च को होने वाली परीक्षाओं की ही तारीख बदली गई है. बाकी परीक्षाओं की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. CBSE के आदेश के अनुसार प्रैक्टिकल असेसमेंट 1 जनवरी 2026 और 14 फरवरी 2026 के बीच पूरे हो जाने चाहिए. 1 फरवरी से स्कूल प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल में हासिल किए गए मार्क अपलोड करने होंगे. पिछले साल CBSE ने एग्जाम से एक हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए थे. ऐसे में इस बार भी फरवरी के शुरुआती हफ्ते में ही एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं. क्लास 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं के दौरान सिर्फ़ CBSE द्वारा ऑफिशियली अपॉइंट किए गए एग्जामिनर ही होगा. यानी स्कूल अपना एग्जामिनर अपॉइंट नहीं कर सकता है. एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र पूरे सिलेबस को ध्यान से समझ लें और पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं. रिवीजन समय-समय पर करके रहें. ऐसा करने से चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी. इसके अलावा पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर करें. ऐसा करने से परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलती है.

