NEET UG की दूसरे राउंड की काउंसलिंग कब से होगी शुरू, जानिए यहां

NEET UG 2nd round Counselling : नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2025 के पहले राउंड का रिजल्ट 12 अगस्त को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद 14 अगस्त से छात्रों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू हुई, जो छह दिन तक चली. इसके बाद संस्थान उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन कर रही है. ऐसे में दूसरे राउंड की काउंसलिंग 22 अगस्त 2025 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है. छात्र mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.

कौन कर सकता है नीट यूजी 2 राउंड में काउंसलिंग

इस राउंड में वो छात्र काउंसलिंग करा सकते हैं, जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली

या फिर वेरिफिकेशन में सीट कैंसिल कर दी गई

जिन लोगों ने अपग्रेड का विकल्प चुना

सीट मिली लेकिन जॉइन नहीं किया

तय समय में सीट सरेंडर कर दिया

इन सभी लोगों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों भरना होगा.

काउंसलिंग स्टेप क्या हैं