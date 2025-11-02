CBSE Exam 2026: CBSE छात्रों के लिए टॉपर बनने वाले टिप्स, ऐसे बनाएं अपना रूटीन

Exam Tips: CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. फरवरी में परीक्षाएं शुरू होने वाली है. लेकिन एग्जाम को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बचा है. परीक्षा की डिटेल्स डेटशीट भी आ गई है. ताकि स्टूडेंट्स तारीखों को देखते हुए अपने समय से परीक्षा की तैयारी कर सके. हर स्टूडेंट्स चाहता है कि एग्जाम में उसके बेहतर मार्क्स आए, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स को मेहनत भी करना होगा.अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपना एक सही रुटिन होना बेहद जरूरी है. CBSE बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए केवल कड़ी मेहनत के साथ-साथस्मार्ट और अनुशासित रूटीन की जरूरत होती है. CBSE छात्रों के लिए टॉपर बनने के कुछ टिप्स और रूटीन आप कुछ इस तरह बना सकते हैं.

CBSE टॉपर बनने के लिए जरूरी टिप्स

पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को समझें, क्योंकि CBSE का आधार NCERT की किताबें हैं. इन्हें अपनी बाइबिल समझें, हर कॉन्सेप्ट को(Concept) को गहराई से पढ़ें और समझें. अपने विषय का पूरा सिलेबस डाउनलोड करें और समझें कि कौन से लेशन से कितने नंबर के सवाल आते हैं. नई मार्किंग स्कीम (Marking Scheme) प्रश्न पत्र के डिजाइन और प्रकार (MCQs, Case Studies, Subjective) को समझें.

टाइम मैनेजमेंट और अनुशासित रूटीन

एक साप्ताहिक/मासिक रूटीन बनाएं, इसमें सोने, खाने और खेलने के लिए भी समय शामिल करें.

केवल अपने पसंदीदा विषय न पढ़ें, मुश्किल विषयों के लिए सुबह का समय चुने इसमे दिमाग तरोताज़ा होता है.

लगातार पढ़ने के बजाय, 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक लें, ब्रेक में टहलें या पानी पिएं.

हर सप्ताह एक दिन (जैसे रविवार) केवल रिवीजन के लिए रखें. नया न पढ़ें, केवल पुराने को दोहराएं.

पढ़ाई की प्रभावी तकनीकें

हर चेप्टर के लिए खुद से शॉट्स नोट्स बनाएं . मुश्किल आंसर याद रखने के लिए फ्लोचार्ट्स और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें. पिछले 10 सालों के सवालों को निकाल कर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें.

बोर्ड परीक्षा में, अपने आंसर साफ-सुथरा लिखें.

जरूरी आसंर को हाइटलाइट करके लिखे जैसे Keywords और Formulas को अंडरलाइन करें.

साइंस या सोशल साइंस में जहां भी जरूरी हो, साफ-सुथरे और लेबल वाले चित्र (Diagrams) बनाएं.

