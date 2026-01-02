CBSE ने कक्षा 10, 12 की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर रिमाइंडर जारी कर दिए मुख्य निर्देश, जानें क्या कहा

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने क्लास 10 और 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट के बारे में सभी एफिलिएटेड स्कूलों को एक रिमाइंडर जारी किया है. जिसमें स्कूलों को सभी असेसमेंट को आसानी से और समय पर पूरा करने के लिए बोर्ड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश में स्कूलों को कहा गया है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट के शेड्यूल के बारे में पहले से बता दिया जाए ताकि सख्ती से पालन हो सके. तय एग्जाम से पहले अच्छी प्रैक्टिकल आंसर बुक मिल जाएं.

निर्देश में आगे कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल काम को आसान बनाने के लिए लैब में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान और इक्विपमेंट पूरी तरह से होने चाहिए. स्पेशल जरूरत वाले बच्चों के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि वे आराम से प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकें. स्टूडेंट्स स्कूल के तय शेड्यूल के हिसाब से असेसमेंट के लिए आएंगे.

"मार्क्स सिर्फ़ परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएं"

CBSE ने प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट्स और इंटरनल असेसमेंट को लेकर जारी किए अपने रिमाइंडर में आगे कहा है कि असेसमेंट वाले दिन ही मार्क्स अपलोड करने होंगे. अपलोड के बाद करेक्शन की इजाज़त नहीं होगी. स्कूलों, इंटरनल एग्जामिनर्स और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को यह पक्का करना होगा कि मार्क्स सिर्फ़ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाएं. नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई छूट नहीं दी जाएगी, और उनके लिए अलग से प्रैक्टिकल नहीं कराए जाएंगे. क्लास 12 के लिए, सिर्फ़ CBSE द्वारा अपॉइंट किए गए एक्सटर्नल एग्जामिनर ही प्रैक्टिकल असेसमेंट करने के लिए ऑथराइज़्ड हैं. किसी दूसरे एग्जामिनर का इस्तेमाल करने पर असेसमेंट रद्द हो जाएगा.

सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं. जो कि 10 अप्रैल को खत्म होंगी. वहीं प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 के बीच कराए जाएंगे.

