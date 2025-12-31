बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करते हुए भटक जाता है मन? ऐसे खुद को फोकस रख सकते हैं छात्र

Study Focus Tips: बोर्ड एग्जाम सिर पर है और आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है. किताब खुली है, लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है. पांच मिनट पढ़ाई के बाद ही दिमाग फोन पर चला जाता है और रील्स, मैसेज देखते हुए कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. अगर ये कहानी आपकी रोज की है, तो इसका मतलब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गया है. आज के स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी फाइट स्टडी मटेरियल्स से नहीं, बल्कि नोटिफिकेशन, स्क्रीन और भटकते ध्यान से है.

अच्छी बात ये है कि फोकस बढ़ाने के लिए न तो घंटों की पढ़ाई चाहिए और ना ही कठिन काम करने हैं. सिर्फ कुछ आसान और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं. तो अगर आप सच में चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा पढ़ाई हो, पढ़ा हुआ याद भी रहे और परफॉर्मेंस भी सुधरे, यहां जानिए 5 आसान ट्रिक्स.

1. 25 मिनट वाला रूल अपनाएं

एक्सपर्ट्स कहते हैं, पढ़ाई को घंटों का काम मत बनाएं. सिर्फ 25 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ें. इसके बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लीजिए. इस तरीके से दिमाग थकता नहीं और ध्यान बना रहता है. छोटे सेशन में पढ़ाई ज्यादा असरदार होती है.

2. एक समय में सिर्फ एक काम

एक साथ कई सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ने की कोशिश सबसे बड़ी गलती है. एक समय में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें. पहले उसे पूरा करें, फिर आगे बढ़ें. मल्टीटास्किंग से पढ़ाई तेज नहीं होती, बल्कि ध्यान और याददाश्त दोनों कमजोर होती हैं.

3. फोन को कंट्रोल करें

पढ़ाई के समय फोन को पास में न रखें. उसे साइलेंट, एयरप्लेन या फोकस मोड पर डाल दें. फोन सिर्फ ब्रेक के समय ही देखें. ध्यान रखें किताब से दूर जाना आसान है, लेकिन रिजल्ट खराब होना और भी आसान.

4. एक्टिव तरीके से पढ़ाई करें

चुपचाप पढ़ने के बजाय थोड़ा एक्टिव बनिए. जो पढ़ रहे हैं उसे धीरे-धीरे बोलकर पढ़ें. छोटे-छोटे नोट्स बनाएं. खुद को टीचर मानकर टॉपिक समझाएं. जब दिमाग एक्टिव रहता है, तो ध्यान भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है.

5. रोज छोटा गोल बनाएं

पूरे दिन पढ़ने का प्लान बनाने की जगह दिन का छोटा टारगेट सेट करें. लगातार रोज पढ़ाई करना, एक दिन लंबी पढ़ाई करने से कहीं बेहतर है. याद रखिए कंसिस्टेंसी ही असली जीत है.