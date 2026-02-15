CBSE Board Exams 2026: पेपर लिखते समय इन गलतियों के कारण कट सकते हैं मार्क्स, जानें अच्छे नंबर लाने का तरीका

Central Board of Secondary Education (CBSE) बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. इस साल करीब 46 लाख स्टूडेंट्स सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा देने वाले हैं. भारत के अलावा विदेश के 26 देशों में ये परीक्षा होगी. 31,000 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे. देश और विदेश के 8,074 से ज़्यादा सेंटर्स पर करीब 46 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देनेवाले हैं. पेपर लिखते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से आपको मार्क्स कट सकते हैं. इसलिए आप नीचे बताई गई गलतियों को करने से बचें.

मार्क्स कटने के मुख्य कारण

मार्क्स कटने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं-

गलत उत्तर लिखना. उत्तर पता होने के बावजूद उसे ठीक से नहीं लिखना. हैंडराइटिंग का खराब होना. प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ना, जिसके कारण उत्तर गलत हो जाता है.

इन गलतियों से बचने के लिए सावधानी से सबसे पहले पेपर पढ़ें. उसके बाद तय करें की कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है.

पेपर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-