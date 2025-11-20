CBSE Two-Exam FAQ: 10वीं का दूसरा बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे ये छात्र, CBSE ने बताए दो बोर्ड परीक्षाओं के नियम

CBSE Class 10 Two-Exam System: CBSE की तरफ से 10वीं की दो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया गया. इस वेबिनार में उन तमाम सवालों का जवाब दिया गया, जो अभिभावकों और छात्रों के मन में हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगीं, इसे लेकर कई लोगों में काफी कंफ्यूजन भी है, जिन्हें अब सीबीएसई के चेयरमैन ने दूर किया है. उन्होंने इस टू एग्जाम सिस्टम से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया और बताया कि ये कैसे काम करेगा.
काफी चर्चा के बाद लिया गया फैसला
चेयरमैन ने कहा कि ये कोई आसान फैसला नहीं था. हमारे पास कुछ विकल्प थे. पहला सैमेस्टर सिस्टम था, जिससे कैरिकुलर लोड कम हो सकता था. हालांकि इसमें कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती थीं. इसके बाद छात्रों का स्ट्रेस कम करने के लिए ये फैसला लिया गया कि साल में दो बार बोर्ड एग्जाम करवाए जाएं. कई बैठकों और काफी चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया.
ये हैं दो बोर्ड परीक्षाओं के जरूरी नियम
- पहले बोर्ड एग्जाम को ही मुख्य परीक्षा माना जाएगा, इस परीक्षा में शामिल होना जरूरी है.
- अगर पहली बोर्ड परीक्षा में तीन से ज्यादा विषयों की परीक्षा नहीं दी है तो छात्र दूसरे बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं.
- दूसरी बोर्ड परीक्षा सिर्फ उन्हीं विषयों की होगी, जिनमें एक्सटर्नल असेसमेंट कंपोनेंट 50 से ज्यादा हो.
- प्रैक्टिकल और इंटरनल असिसमेंट एग्जाम दोबारा नहीं कराए जाएंगे, ये पहली बोर्ड परीक्षा के साथ होंगे.
कब खुलेगी विंडो?
CBSE चेयरमैन की तरफ से बताया गया कि पहली बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए विंडो खोल दी जाएगी. इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे. पहली बोर्ड परीक्षा के नतीजे अप्रैल में जारी कर दिए जाएंगे, वहीं जून के आखिर तक दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, जिसके बाद एडमिशन प्रोसेस शुरू किया जा सकता है.
यहां से मदद ले सकते हैं छात्र
सीबीएसई की तरफ से 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है. किसी भी तरह की जानकारी और सवाल के लिए छात्र या उनके पेरेंट्स वॉट्सऐप नंबर 7906627715 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा info.exam@cbseshiksha.in पर मेल करके भी जानकारी ली जा सकती है.
