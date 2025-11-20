विज्ञापन

एक साल में दो बार कैसे होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, आज वेबिनार में हर चीज बताएगा CBSE

CBSE Class 10 Two-Exam System: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अगले साल यानी 2026 से 10वीं की दो बोर्ड परीक्षाएं होंगीं, छात्रों को दूसरी परीक्षा में अपने अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा.

CBSE Webinar: दो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वेबिनार

CBSE Webinar: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की परीक्षा देने वाले छात्रों के सामने कई तरह के सवाल हैं, खासतौर पर जो छात्र 10वीं में पढ़ रहे हैं और 2026 में उन्हें दो परीक्षाओं से गुजरना है. पेरेंट्स के मन में भी सवाल है कि आखिर ये दो बोर्ड परीक्षाएं कैसे होंगी और इनमें क्या-क्या होगा. ऐसे में अब सीबीएसई की तरफ से दो बोर्ड परीक्षा सिस्टम को लेकर वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में हर एक बात बताई जाएगी और तमाम तरह के कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा. दो बोर्ड परीक्षाओं की पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अनिवार्य की गई है. 

कहां देख सकते हैं वेबिनार?

बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि 20 नवंबर 2025 को एक राष्ट्रव्यापी वेबिनार आयोजित किया जाएगा. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स इससे जुड़ सकते हैं. जिससे उन्हें दो बार परीक्षा के सिस्टम को पूरी तरह से समझने में मदद मिलेगी और तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा. सुबह 10 बजे CBSE बोर्ड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @cbsehq1905 पर ये वेबिनार लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

नंबर सुधारने का मौका

CBSE ने जून 2025 में बताया था कि अगले सेशन से छात्रों को दो बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा. इससे छात्रों को पूरे एक साल का इंतजार किए बिना अपने नंबर सुधारने का एक चांस मिल जाएगा. यानी पहली परीक्षा में अगर नंबर कम आए हैं तो दूसरी में अच्छी तैयारी के साथ मार्कशीट में सुधार किया जा सकता है. हालांकि दूसरी परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक है, यानी अगर छात्र इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं. 

कब होगी दोनों परीक्षाएं?

सीबीएसई की तरफ से जारी की गई डेटशीट के मुताबिक 17 फरवरी 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 10 मार्च तक चलेंगी. ये पहली और अनिवार्य परीक्षा होगी, जिसे छात्रों को देना ही होगा. इसके बाद जो छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे, उन्हें मई में दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा. दोनों में से जिस परीक्षा में ज्यादा नंबर मिले हैं, उसी के आधार पर असली मार्कशीट तैयार होगी. छात्र दूसरी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा तीन विषयों को चुन सकते हैं. 

