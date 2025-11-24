हमारे बीच नहीं रहे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, गांव के उस स्कूल से लेकर जानें बॉलीवुड का सफर

Dharmendra Education: बीते सप्ताह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया. भारतीय सिनेमा के इस महान सितारे के जाने से पूरे देश में शोक की लहर है. एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का सफर इतना आसान नहीं थी. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है. धर्मेंद्र का बचपन पंजाब के छोटे से गांव सहनेवाल में बीता. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सहनेवाल से पूरी की.

इस गांव के स्कूल से की थी पढ़ाई

मिट्टी से सने स्कूल के मैदानों से शुरू हुआ उनका सफर, फिल्मी दुनिया के बड़े परदे तक पहुंचा. स्कूल के बाद उन्होंने पंजाब के रामगढ़िया कॉलेज, फगवाड़ा से इंटरमीडिएट किया. पढ़ाई में सामान्य होने के बावजूद, उनका रुझान बचपन से ही एक्टिंग में था. कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने फिल्मों में नाम कमाने का फैसला किया.

साल 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा और यहीं से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुईय अपनी सादगी और सच्चाई भरे अंदाज़से उन्होंने जल्द ही दर्शकों के दिलों में जगह बना ली. 'शोले', 'सीता और गीता', 'चुपके चुपके', 'धर्मवीर', और 'बेताब' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बना दिया.

70 के दशक में, अपनी दमदार बॉडी, एक्शन और सादगी से उन्होंने इंडस्ट्री में एक नया चलन स्थापित किया. उनके फैंस ने उन्हें प्यार से "हीमैन ऑफ बॉलीवुड" का खिताब दिया. उन्होंने साबित किया कि गांव की पृष्ठभूमि से आया कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है.

