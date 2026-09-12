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PG मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड, नए साल से मिलेगा ज्यादा पैसा

बिहार सरकार ने PG मेडिकल छात्रों के स्टाइपेंड में बड़ा इजाफा किया है. 1 जनवरी 2026 से प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को बढ़ा हुआ मासिक मानदेय मिलेगा.

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PG मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड, नए साल से मिलेगा ज्यादा पैसा
मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि मानदेय में बढ़ोतरी से पीजी छात्रों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूती मिलेगी.

PG Students Allowance Bihar : बिहार के सरकारी मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वावे पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने उनके मंधली स्टाइपेंड में बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है. तो चलिए जानते हैं किसके खाते में हर महीने कितने आएंगे

फर्स्ट ईयर

अब फर्स्ट ईयर के पीजी स्टूडेंट्स का मानदेय बढ़ाकर 92,800 रुपये कर दिया गया है. इससे पहले उन्हें 82,000 रुपये हर महीने मिलते थे.

सेकेंड ईयर

इसी तरह सेकेंड ईयर के छात्रों को अब 1,02,000 रुपये हर महीने खाते में आएंगे.  पहले यह राशि 90,200 रुपये थी. वहीं, तीसरे साल के पीजी स्टूडेंट्स के मानदेय भी बढ़ाए गए हैं. अब उन्हें 1,12,200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. पहले 99,220 रुपये प्रतिमाह मिलता था.

नए साल से होगा लागू

बता दें कि यह रिवाइज्ड स्टाइपेंड 1 जनवरी 2026 से लागू होगी और इससे हजारों मेडिकल छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

वहीं बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी.

मरीजों की सेवा में निभाते हैं अहम जिम्मेदारी

पीजी मेडिकल छात्र केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहते बल्कि अस्पतालों में मरीजों की देखभाल, जांच, उपचार प्रक्रिया और विभिन्न विभागों के संचालन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. कई बार इमरजेंसी और वार्ड प्रबंधन में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में सरकार का यह फैसला उनके कार्यों की अहमियत को दर्शाता है.

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