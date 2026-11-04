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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बिना कारण बताए दिया ऑनलाइन क्लासेस का आदेश, इतने दिन बंद रहेगा कैंपस

Allahabad University Online Classes: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाने का एक नोटिस जारी हुआ है. इसके पीछे की वजह अब तक नहीं बताई गई है.

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इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बिना कारण बताए दिया ऑनलाइन क्लासेस का आदेश, इतने दिन बंद रहेगा कैंपस
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दो दिन की ऑनलाइन क्लास

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी की तरफ से अचानक ऑनलाइन क्लासेस का आदेश जारी किया गया है. सभी विभागों और सेंटर्स के लिए ये आदेश लागू रहेगा. यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें बताया गया है कि 4 और 5 नवंबर को ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगीं. टीचिंग स्टाफ को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिससे वो तय समय पर अपना ऑनलाइन लेक्चर दे सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इस आदेश के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है. 

टाइमटेबल के हिसाब से होगी पढ़ाई

यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नोटिस में साफ किया गया है कि लेक्चर टाइमटेबल के हिसाब से ही लगेंगे. ऐसे में छात्रों को उन्हें अटेंड करना होगा और फैकल्टी मेंबर्स को भी उसी टाइम लिंक के साथ उपस्थित रहना होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इन दोनों दिनों में अपने तय समय पर ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करें. इसी हिसाब से अटेंडेंस भी लगाई जाएगी. 

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