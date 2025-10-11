विज्ञापन

Sainik School: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से डायरेक्ट भरें फॉर्म

Sainik Schools Entrance Exam: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो पैरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Sainik School: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस लिंक से डायरेक्ट भरें फॉर्म
नई दिल्ली:

Sainik Schools Entrance Exam: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. स्टूडेंट्स और पैरेंट्स ध्यान दें. अगर आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन को सोच रहे हैं तो जल्द ही अप्लाई कर लें. क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट 
exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

सैनिक स्कूल में एडमिशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 है. 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका मिलेगा. आवेदन करने में देर न करें, सैनिक स्कूल एंट्रेस परीक्षा जनवरी में होगी. इस परीक्षा में पास होने बाद में एआईएसएसईई 2026 के जरिए देश भर के प्रमुख 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 9 में एडमिशन होगा. एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले जारी किया जाएगा. परीक्षा 190 शहरों में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी. 

 Sainik School admission 2025 application form link 

एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा का रखे ध्यान

क्लास 6 के लिए उम्र 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए.क्लास 9 में एडमिशन के लिए उम्मीदवार की उम्र 31 मार्च 2026 तक 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Sainik Schools Entrance Exam एप्लीकेशन फीस

जनरल, ओबीसी (NCL), डिफेंस, एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए व एससी और एसटी वर्ग के लिए 700 रुपए शुल्क देना होगा.

Sainik Schools Entrance Exam Pattern

क्लास 6 के लिए हिंदी और इंग्लिश समेत 13 मीडियम में परीक्षा होगी. एग्जाम में 150 मिनट का समय दिया जाएगा. जिसमें, 300 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे.लैंग्वेज में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे. हर सवाल 2 नंबर के होंगे. मैथ्स में 150 अंक के 50 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न 3 अंक का होगा. इंटेलिजेंस में 50 अंक के 25 प्रश्न होंगे. 

ये भी पढ़ें-ये हैं भारत की 10 सबसे पॉपुलर सरकारी नौकरियां, जिनके लिए लोग छोड़ देते हैं करोड़ों का पैकेज
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sainik School Entrance Exam, Sainik School Admission, Sainik School Exam, Sainik School Admission 2025, AISSEE
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com