AISSEE Admission 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए जल्द करें रजिस्ट्रेशन, आज है लास्ट डेट

AISSEE 2026 Registration: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज यानी 9 नवंबर है.

नई दिल्ली:

AISSEE 2026 Registration: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अबतक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे जल्द करा लें. क्योंकि  आवेदन की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 नवंबर 2026  शाम 5 बजे तक है. क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है.  एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/aissee पर जाना होगा.

आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को सुधारने के लिए 12 से 14 नवंबर 2025 तक का समय दिया गया है. इससे पहले आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी जिसे बढ़ाकर 9 नवंबर तक कर दिया गया है. एडमिशन लेने का ये आखिरी मौका है, जो उम्मीदवार एडमिशन लेना चाहते हैं वे देर न करें. 

एडमिशन लेने के लिए योग्यता

सैनिक स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 5वीं पास होना जरूरी है और साथ ही साथ छात्र की उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. क्लास 9वीं में एडमिशन लेने के लिए छात्र का 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और छात्र की आयु 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए, छात्रों की आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी. 

इस साल से 3 नए स्कूल जोड़े गए हैं

योगेश्वरी सैनिक स्कूल, महाराष्ट्र (अंबाजोगाई, बीड), वादम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, गोवा (वास्को-गोवा), श्री एसपीके पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु (नमक्कल)

एप्लीकेशन फीस

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 850 रुपये के एप्लीकेशन फीस देना होगा. वहीं एससी, एसटी को 700 रुपये के शुल्क का भुगतान करेंगे.

