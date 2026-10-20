दिल्ली में वक्त से पहले हुआ रावण दहन, शार्ट सर्किट से बड़ा हादसा होते होते बचा, अब नए रावण का हुआ इंतजाम

राजधानी दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर में दशहरा उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जिस विशाल रावण पुतले के दहन का हजारों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अचानक एक तरफ झुकने लगा. कुछ ही पलों में स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन आयोजकों की तत्परता और सूझबूझ ने संभावित हादसे को टाल दिया.

सोमवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की भारी भीड़ पंडाल और मैदान के आसपास मौजूद थी. परिवार, महिलाएं और बड़ी संख्या में बच्चे रावण दहन देखने के लिए पहुंचे थे. इसी बीच आयोजकों ने देखा कि रावण का विशाल पुतला एक ओर झुक रहा है. पुतले की स्थिति लगातार बिगड़ती देख आशंका जताई गई कि वह कभी भी गिर सकता है. ऐसे में भीड़ के बीच भगदड़ मचने या किसी के घायल होने का खतरा पैदा हो गया था.

वक्त रहते आग पर पा लिया गया काबू

स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए आयोजकों ने तुरंत फैसला लिया. किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय झुक चुके पुतले को नियंत्रित तरीके से समय रहते आग लगा दी गई, ताकि उसके गिरने से होने वाली संभावित अनहोनी को रोका जा सके. मौके पर मौजूद लोगों ने भी आयोजकों के इस फैसले को सही बताया, क्योंकि कुछ मिनट की देरी हालात को खतरनाक बना सकती थी.

घटना के बाद आयोजन समिति ने तेजी से काम शुरू किया. युद्धस्तर पर तैयारियां करते हुए उसी स्थान पर नया रावण पुतला स्थापित किया गया. कुछ ही समय में व्यवस्था सामान्य कर दी गई और उत्सव का माहौल फिर से लौट आया. नए पुतले के स्थापित होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहा.

कई लोगों की जान पर था खतरा

स्थानीय लोगों के अनुसार, अगर पुतला भीड़ की ओर गिर जाता तो कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी. यही वजह रही कि आयोजकों ने सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा और तत्काल कार्रवाई की. आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया, जिससे आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

अब पूर्वी पटेल नगर में दशहरा उत्सव पूरी रौनक के साथ जारी है. आयोजन समिति का कहना है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और श्रद्धालुओं व दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए हैं. घटना के बाद भले ही कुछ देर के लिए लोगों में चिंता पैदा हुई हो, लेकिन अब माहौल पूरी तरह उत्सवमय है और लोग दशहरे के भव्य आयोजन का आनंद ले रहे हैं.

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