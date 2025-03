तलाक के फैसले के बाद युजवेंद्र चहल के टी-शर्ट स्लोगन ने फैंस को चौंकाया

Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma Divorce: कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक फाइनल होने के कुछ ही पल बाद. इस दिलचस्प नारे ने सबका ध्यान खींचा, जिससे अलग होने के बाद चहल की मानसिकता के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं. मुंबई कोर्ट ने चहल और वर्मा द्वारा दायर संयुक्त याचिका को स्वीकार करने के बाद तलाक को मंजूरी दे दी. विकास की पुष्टि करते हुए, चहल के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने कहा, "अदालत ने तलाक का आदेश दिया है. अब दोनों पति-पत्नी नहीं हैं." चहल और धनश्री ने 5 फरवरी को आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी. हालांकि, 20 फरवरी को फैमिली कोर्ट ने अनिवार्य छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करने से इनकार कर दिया.

Yuzvendra Chahal wearing a t-shirt- 'Be your own Sugar Daddy ' while Visiting court.



Judge sahab bhi soch rahe honge kya banda hai ye 😂#dhanashreeverma #YuzvendraChahal pic.twitter.com/NpA59s9ETs