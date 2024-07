शाहीन की या बुमराह की यॉर्कर, किसकी Yorker है ज्यादा खतरनाक ? यूनुस खान के जवाब ने मचाई हलचल

Younus Khan react on whose yorker is more dangerous: पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज यूनुस खान ने जसप्रीत बुमराह और शाहीन अफरीदी के खतरनाक यॉर्कर को लेकर अपनी राय दी है. दरअसल, पाकिस्तान के एक यू-ट्यूब चैनल पर यूनुस खान से बुमराह और शाहीन की यॉर्कर को लेकर सवाल किया गया जिसपर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज बल्लेबाज ने रिएक्ट किय़ा. यूनुस खान से पूछा गया कि बुमराह की यॉर्कर या शाहीन की यॉर्कर, किसकी यॉर्कर ज्यादा खतरनाक है ? इस सवाल पर पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सीधे तौर पर कहा, कि उन्हें शाहीन की यॉर्कर बुमराह से ज्यादा पसंद है. यूनुस खान का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है, फैन्स इसपर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

बता दें कि हाल के समय में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचाया हुआ है. बुमराह को विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जा रहा है. वहीं, शाहीन की गेंदबाजी हाल के समय में कुछ फीकी पड़ी है. टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. लेकिन बुमराह ने 15 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था .

बुमराह की यॉर्कर ने कई दफा बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है. लेकिन इसके बाद भी Younus Khan ने शाहीन के यॉर्कर की तारीफ करके हैरान किया है.

यूनुस खान ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि उन्हें सूर्यकुमार यादव की बल्लबाजी सबसे ज्यादा पसंद है. मैदान के चारों ओर शॉट मारने का जो टैंलेंट सूर्या के पास है, वह अनोखा है.

इसके अलावा यूनुस खान से ये भी पूछा गया कि बाबर की ड्राइव या कोहली की ड्राइव, आपको किसकी ड्राइव ज्यादा पसंद है. इस पर पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज ने बाबर आजम की ड्राइव को कोहली के ड्राइव से बेहतर माना है. हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) में यूनुस खान ने पाकिस्तान चैंपियंस टीम की कप्तानी की थी. फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर खिताब अपने नाम किया था.