वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में जंग अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. इस समय सबसे आगे साउथ अफ्रीकी टीम नजर आ रही है. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच ड्रा होने से भारत को यकीनन झटका लगा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ड्रा होने के कारण भारत को 12 अंकों की जगह केवल 4 अंक ही मिल पाए हैं जिसके कारण ही टीम इंडिया के लिए WTC फाइनल की रेस मुश्किल हो गई है. अब भारत का पॉइंट्स प्रतिशत घटकर 50 प्रतिशत है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के प्वाइंट्स टेबल में भी भारतीय टीम की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है और भारत चौथे नंबर पर है.

साउथ अफ्रीका सबसे आगे

WTC के फाइनल में पहुंचने की रेस में साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है. अफ्रीकी टीम के लिए आगे का समीकरण काफी आसान है. अबतक साउथ अफ्रीका ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 6 में जीत हासिल की है. अब साउथ अफ्रीका के पास 6 टेस्ट मैच हैं. फाइनल में पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका को अपने बचे हुए 6 टेस्ट मैचों में से 4 में जीत चाहिए, जो क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए काफी होगा. तीन जीत और तीन हार के साथ वे 64.28% पर रहेंगे, जबकि तीन जीत और एक ड्रॉ के साथ वे 66.67% पर पहुंच जाएंगे. वहीं 4 जीत के साथ उनका प्रतिशत 71.43% हो जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया की भी मजबूत रहेगी दावेदारी

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी इस समय रेस में आगे चल रहा है. ऑस्ट्रेलिया इस समय 69.23 प्रतिशत पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पक है. ऑस्ट्रेलिया ने अबतक 13 मैच खेले हैं और जिसमें 9 में जीत हासिल की है. ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 9 टेस्ट मैच हैं. ऐसे में 9 में से 5 टेस्ट मैच जीतते ही ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगी. 5 टेस्ट मैच जीतने पर ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स प्रतिशत 63.64% रहेगा. इसके अलावा 6 टेस्ट मैच जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम का पॉइंट्स प्रतिशत 68.18 हो जाएगा. यह आंकड़ा उन्हें सीधे फाइनल में पहुंचा देगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौरे पर पांच टेस्ट खेलने से पहले, अपने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चार टेस्ट खेलेगा

न्यूजीलैंड के पास भी मौका

पहला टेस्ट मैच ड्रा करने से न्यूजीलैंड भले ही टॉप 2 से बाहर है इस समय लेकिन उसके पास WTC के फाइनल में पहुंचने का मौका होगा. अपने बचे 9 टेस्ट मैच में से कीवी टीम अब 5 मैच जीतने में सफल रही तो फाइनल में पहुंच सकती है. अब अगर न्यूजीलैंड अपने बाकी 9 मैचों में 6 जीत और तीन हार दर्ज करती है तो उसका पॉइंट्स प्रतिशत 66.67 रहेगा, जिससे टीम के पास मौका बन सकता है. हालांकि न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचने के लिए अपने सभी टेस्ट मैचों में जीतने की कोशिश करनी होगी. कीवी टीम भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज खेलेगी. जो उनके लिए काफी अहम होगा. इस समय न्यूजीलैंड WTC प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है.

भारत के लिए क्या है मौका

भारत के पास इस समय 50 प्रतिशत पॉइंट्स है और WTC प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रा होने से टीम को नुकसान हुआ है. भारत ने अबतक 12 मैच खेले हैं और केवल 5 टेस्ट मैच ही जीत सकी है. जिसमें 4 में हार और 3 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. अब भारत के पास 6 टेस्ट मैच हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के बाद भारत को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है. वेलिंगटन में मैच ड्रॉ होने का मतलब है कि अगर वे अपने बाकी बचे सभी 6 टेस्ट मैच जीत भी लेते हैं, तो भी टीम इंडिया अधिकतम 66.67% तक ही पहुंच पाएंगी. 5 जीत और एक ड्रॉ के साथ भारत 62.96% तक पहुंचेगा, इसके अलावा वहीं, 5 जीत और एक हार के बाद भारतीय टीम 61.11प्रतिशत पॉइंट्स पर रहेंगे. अब भारतीय टीम एक मैच भी हारती है तो WTC के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा. अपने सभी मैच जीतने के साथ भारत को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा.

दूसरी ओर बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए WTC की रेस लगभग खत्म हो गई है.

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