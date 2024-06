मोहम्मद रिजवान या शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन बनेगा, वसीम अकरम ने बताया

Who should be the next captain of Pakistan: टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का परफ़ॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा और सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी जाने की भी बात सामने आ रही है. हालंकि पीसीबी ने इसके बारे में अभी कोई भी बात ऑफिशियली नहीं की है. अब सवाल उठता है कि यदि बाबर से कप्तानी फिर से छीन ली जाती है तो पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन होगा. क्योंकि हार के समय में पाकिस्तान क्रिकेट में काफी उठापटक देखने को मिला है.

वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम (Wasim Akram) ने इस मुद्दे पर बात की है. वसीम को लगता है कि भले ही शाहीन को कप्तानी पद से हटा दिया गया था लेकिन बाद में पाकिस्तान की कप्तानी उसे ही मिलने वाली है.

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने स्पोर्ट्सकीड़ा पर बात करते हुए अपनी बात रखी थी. वसीम ने कहा, शाहीन को हटा कर उन्हें बाबर को फिर से कप्तान बना दिया. शाहीन को कम से कम एक साल का समय तो देना ही चाहिए था. शाहीन एक ऐसे खिलाड़ी है जो क्रिकेट को समझता है. अपनी गेंदबाजी से उसने दिखाया भी है."

वसीम अकरम ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, मेरे ख्याल से शाहीन को कप्तानी फिर से मिलेगी. उसे कम से कम एक साल का समय तो दिया ही जा सकता है. अभी वो काफी यंग है, 23 साल का है. उसे दोबारा कप्तानी मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उन्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें बस अपनी गेंदबाजी के बारे में सोचना चाहिए. उसका भविष्य काफी उज्जवल है.

बता दें कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस को लेकर कहा जा रहा है कि टीम में गुटबाजी हो रही है. एक खेमा बाबर का है तो एक खेमा शाहीन का है. हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में अब देखना होगा कि पीसीबी आने वाले समय में पाकिस्तानी क्रिकेट को लेकर क्या फैसला करता है.