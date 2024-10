IPL Retention 2025: IPL फैंस के लिए आई बड़ी खबर, जानें कब और कहां देख सकते हैं रिटेंशन शो

IPL Retention 2025 When and Where to Watch: IPL के मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) से पहले टूर्नामेंट का संचालन करने वाली संस्था ने बेंगलुरु में हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रिटेंशन नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी. अब 6 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकते हैं. प्रत्येक टीम को किसी एक खिलाड़ी पर राइट टू मैच (RTM कार्ड) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी.

बीसीसीआई (BCCI) ने इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को भी बरकरार रखा है. इसके अलावा बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों को लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है जो खिलाड़ी नीलामी में पंजीकरण कराते हैं और नीलामी में चुने जाने के बाद, सीजन की शुरुआत से पहले खुद को अनुपलब्ध करार दे देते हैं. अब बीसीसीआई ने उन खिलाड़ियों के लिए बैन का प्रावधान बनाया है. यानी ऐसा करने पर उस खिलाड़ी को अगले 2 सीजन के लिए टूर्नामेंट और नीलामी में भाग लेने से बैन कर दिया जाएगा.

कब और कहां देखे सकते हैं IPL रिटेंशन

आईपीएल रिटेंशन शो 31 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे जियोसिनेमा पर शुरू होगा, फैंस को इस रिटेंशन का बेसब्री से इंतज़ार हैं.

🚨 JIOCINEMA SPECIAL IPL SHOW 🚨



- IPL retention show starts at 4.30 pm IST on October 31st on Jiocinema.



Great news for IPL fans...!!!!! pic.twitter.com/TkqYmhUNVU — Johns. (@CricCrazyJohns) October 25, 2024

ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जब ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद खिलाड़ी आईपीएल के आगाज से पहले ही खुद को अनुपलब्ध करार दे देते थे जिससे फ्रेंचाइजियों को काफी नुकसान होता था. अब इस नियम के आने के बाद खिलड़ी सोच-समझ कर कदम उठाएंगे.

रिटेंशन के नियम और शर्तें क्या होंगी, जानिए

बता दें कि फ्रेंचाइजी जिस 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है उसमें कम से कम एक खिलाड़ी अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी होना चाहिए. बाकी के पांच सभी भारतीय या विदेशी हो सकते हैं. इसके अलावा जिन छह खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी को रिटेन करने की अनुमति मिली है उन्हें सीधे रिटेंशन और आरटीएम विकल्पों के संयोजन या सिर्फ आरटीएम विकल्पों के तहत रिटेन किया जा सकात है.