विराट ने दिखाया वॉलीबॉल में दम, लेकिन ये 2 हैं खेल के मास्टर, खलील का खुलासा, टीम इंडिया ने शुरू की सुपर-8 की तैयारी

पहला राउंड पार करने के बाद टीम इंडिया का फोकस अब (Team India) जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cp 2024) के अगले मतलब सुपर-8 राउंड (Super-8 Round) पर हो चला है. विंडीज लेग के लिए भारतीय टीम बारबाडोस पहुंच चुकी है. और प्रबंधन खिलाड़ियों को ऊर्जावान, पॉजिटिव और सही मनोदशा में बनाए रखने के लिए हर तौर-तरीके आजमा रहा है. और इसका एक तरीका है बीच वॉलीबॉल. यहा पहुंचने के बाद टीम के खिलाड़ियों ने जमकर समुद्र किनारे मस्ती की और वॉलीबॉल पर हाथ आजमाए.

Barbados



