Watch: पंत के "प्लाइंग कैच" हुआ वायरल, लेकिन फैंस नहीं हैं खुश, विकेटकीपर को दिखा रहे आइना

Duleep Trophy: टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर वापसी करने के बाद फिटनेस के लिए आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. पंत की कीपिंग को लेकर अलग-अलक विकेटकीपरों से तुलना हो रही है, लेकिन अक्सर खिलाड़ी आलोचकों को जवाब देने के लिए मौके का इंतजार करता है. और ठीक ऐसा ही मौका ऋषभ (Rishabh Pant's super catch) को खेले जा रहे दलीप ट्ऱॉफी मुकाबले के दूसरे दिन भारत बी के खिलाफ तब मिला, जब टीम इंडिया में वापसी की कोशिश कर रहे भारत ए के ओपनर मयंक अग्रवाल निगाहें जमने के बाद ग्लांस करने गए, तो पंत ने ऐसा कैच पकड़ा कि कम से कम आलोचकों के मुंह फिटनेस और विकेटकीपिंग को लेकर जरूर बंद हो गए होंगे.

WHAT A STUNNER FROM RISHABH PANT. pic.twitter.com/Ju5ADwKTV0 — Johns. (@CricCrazyJohns) September 6, 2024

दरअसल पहले बैटिंग में जलवा बिखरने वाले दिल्ली के पेसर नवदीप सैनी की लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद पर ग्लांस करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को ऋषभ पंत ने अपनी बाईं ओर छलांग लगाकर नाकाम कर दिया. ऐसा सुपर कैच पकड़ा कि देखते ही देखते वायरल हो गया.

फैंस कह रहे हैं कि पंत टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार है. निश्चित तौर पर पंत बता रहे हैं कि वह स्टंप के पीछे बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब भी तैयार है फैंस के पास

Rishabh pant is ready for test cricket again — Sagar Mhatre (@MhatreGang) September 6, 2024

निश्चित तौर पर जब विकेटकीपिंग के लिए प्रतिस्पर्धी कई हो चले हैं, तो ऐसे कमेंटों की अनदेखी नहीं की जा सकती. सरल भाषा में तंज किया है इस फैन ने

हां भाई 7 रन की बेहद धमाकेदार पारी खेली है पंत ने। — himanshu dixit (@dixit_nanu) September 6, 2024

बात तो ठीक है कि आप दलीप ट्रॉपी जैसी प्रतियोगिता में वह रवैया दिखाएं, जिसकी यह हकदार है.हर समय एक ही गीयर में बैटिंग नहीं की जा सकती

Rishabh Pant continues his reckless batting, even in domestic cricket. Time to find a better Wicketkeeper with right attitude pic.twitter.com/b8fuea2yxb — Mihir Jha (@MihirkJha) September 5, 2024

जब हालिया आंकड़े ऐसे हों, तो फैंस को मौका देना ठीक बात नहीं है. और जब मौका मिलेगा, तो फैंस छोड़ेंगे नहीं

Failed in 2024 WC

Yet to score fifty in ICC matches,

Failed in duleep trophy



He released more Sympathy videos and Documentaries than he scored runs



Rishabh Pant for youpic.twitter.com/4DnEoiGbrL — Naeem𝕏 (@18ModernMaster) September 5, 2024