57.15 के स्ट्राइक रेट से मैच खेलने वाला लेगा विराट कोहली की वनडे टीम में जगह? वसीम जाफर ने गिनाईं खूबियां

साल 2027 में विराट कोहली के अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने के बाद, भारत को अपने ODI बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 की जगह भरनी होगी. इस बीच भारत के पूर्व ओपनर वसीम जाफर ने एक ऐसे बल्लेबाज का नाम लिया है जोकि विराट कोहली की जगह भरने की काबिलियत रखता है. अलग-अलग पोजीशन पर बैटिंग करने की इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की काबिलियत ने जाफर का ध्यान खींचा है. तिलक पहले ही भारत के लिए वनडे में नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 पर खेल चुके हैं, साथ ही T20 क्रिकेट में भी अलग-अलग भूमिकाएं निभा चुके हैं.

जाफर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'उनकी अलग-अलग पोजीशन पर खेलने की काबिलियत देखकर बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने पहले नंबर 3 पर शतक लगाया था, और अब उन्होंने नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशन के हिसाब से खुद को बहुत अच्छे से ढाल लिया है. यह एक शानदार खूबी है.' जाफर ने तिलक के फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड और दलीप ट्रॉफी में उनके हालिया प्रदर्शन का भी जिक्र किया, जो अलग-अलग फॉर्मेट की जरूरतों को संभालने की उनकी काबिलियत का सबूत है.

तीनों फॉर्मेट में फिट बैठते हैं तिलक वर्मा

जाफर ने कहा, 'जब विराट और रोहित चले जाएंगे, तो जाहिर है कि रोहित टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और उनकी जगह लेने के लिए यशस्वी जायसवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विराट की जगह कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज आएगा. उनमें वह काबिलियत है; हमने देखा कि उन्होंने दलीप ट्रॉफी में किस तरह रन बनाए. उनका फर्स्ट-क्लास औसत लगभग 55 है. इसलिए, वह तीनों फॉर्मेट में आसानी से फिट हो सकते हैं.'

तिलक ने भारत के लिए सिर्फ चार वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22.67 के औसत से 68 रन बनाए हैं. उन्होंने दो बार नंबर 3 पर और एक-एक बार नंबर 4 और नंबर 5 पर बैटिंग की है. उनका सबसे हालिया वनडे दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था.

विराट कोहली का यह आखिरी वर्ल्ड कप

कोहली ने शनिवार को ब्रॉडकास्टर JioStar से कहा, 'मेरे लिए, यह भारत के लिए खेलने वाला आखिरी वर्ल्ड कप होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'यही मेरा मोटिवेशन है और, जैसा कि आप जानते हैं, अपना सब कुछ मैदान पर झोंक देना है. और बेशक, लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना ही है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं.' 2027 का टूर्नामेंट कोहली का पांचवां वनडे वर्ल्ड कप होगा. भारत के पूर्व कप्तान ने 50 ओवर के इस कॉम्पिटिशन की तीव्रता के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, '50 ओवर के वर्ल्ड कप की तीव्रता किसी भी चीज से ज्यादा होती है. क्योंकि अब, इसमें 10 मैच होते हैं जो ट्वेंटी-20 लेवल की तीव्रता वाले होते हैं.

जाफर ने अभिषेक शर्मा को लेकर भी दिया बयान

जाफर ने अभिषेक शर्मा के विकास के बारे में भी बात की और उनका मानना ​​है कि यह युवा ओपनर अपने खेलने के तरीके में ज़्यादा शांत और संयमित हो गया है. जाफर ने कहा, 'ऐसा लगता है कि अभिषेक में थोड़ी परिपक्वता आई है. वह थोड़ा समय लेते हैं और अब उनमें भरोसा दिखता है, हालांकि यह फॉर्मेट ज्यादा समय नहीं देता. पहले उनका तरीका पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करना था. अब उन्हें समझ आ गया है कि वह तरीका गलत था.'

नंबर 3 पोज़िशन के लिए तिलक ही भारत का एकमात्र विकल्प नहीं हैं. ऋतुराज गायकवाड़ पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि शुभमन गिल एक और खिलाड़ी हैं जो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ सकते हैं. गिल पहले ही दिखा चुके हैं कि वह नई भूमिका में ढल सकते हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत ओपनर के तौर पर की थी, लेकिन कोहली के जाने के बाद नंबर 4 पोज़िशन पर आए और शानदार प्रदर्शन किया.'

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