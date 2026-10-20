विराट कोहली vs बाबर आजम vs हाशिम अमला, 141 वनडे पारियों के बाद किसमें कितना है दम? यह दिग्गज नंबर 1 पर

हाल ही में बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16000 रन पूरा करने में सफल रहा.बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में 16,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले अब तक के केवल 35वें खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह बड़ा मुकाम सिर्फ 399 पारियों में हासिल किया है. बाबर ने अबतक अपने करियर में 66 टेस्ट, 144 वनडे और 145 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. बाबर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो उनकी बल्लेबाजी और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस से उनकी तुलना विराट कोहली से होने लगी थी, ऐसे में जानते हैं 141 वनडे पारियों के बाद किस बल्लेबाज का रिकॉर्ड बेहतर रहा है.

141 वनडे पारियों के बाद बाबर का रिकॉर्ड

बाबर आजम ने 144 वनडे की 141 पारी में अबतक 6671 रन बना चुके हैं जिसमें उनके नाम 38 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. बाबर का वनडे में औसत अबतक 53.36 का रहा है. वनडे फॉर्मेट में बाबर का सबसे बड़ा स्कोर 158 रन है.

141 वनडे पारियों के बाद हाशिम अमला का रिकॉर्ड

वहीं, हाशिम अमला की बात करें तो अमला ने अपने वनडे करियर के 141 पारियों के दौरान कुल 6626 रन बना लिए थे जिसमें उनका औसत 50.38 का रहा था. इस दौरान हाशिम अमला ने वनडे में 31 शतक और 23 अर्धशतक जोड़े थे. अमला का 141 वनडे पारियों तक सबसे बड़ा स्कोर 159 रन था. वहीं, अमला ने अपने वनडे करियर में ओवरऑल 181 मैच खेले जिसमें उन्होंने 178 पारियों में बल्लेबाजी की ,अमला ने करियर में 8113 रन बनाने में सफलता हासिल की. उनके नाम वनडे में कुल 27 शतक और 39 अर्धशतक दर्ज रहे हैं.

141 वनडे पारियों के बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड

किंग के नाम से विख्यात विराट कोहली ने अपने वनडे करियर के पहले 141 पारियों तक 6224 रन बनाने में सफल रहे थे. कोहली ने इस दौरान 33 शतक और 21 अर्धशतक जमाए थे. विराट कोहली का औसत इस दौरान 51.86 का रहा था. बेस्ट स्कोर कोहली का 183 रन था. जो उनके वनडे करियर का अबतक का सबसे बड़ा स्कोर है. वैसे, कुल मिलाकर कोहली ने अबतक वनडे में 305 पारियों में अबतक 15109 रन बना लिए हैं जिसमें उनके नाम 55 शतक दर्ज है.

किसमें कितना है दम, बाबर आजम ने मारी बाजी, बनं नंबर 1

अब अगर 141 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के बारे में देखें तो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 6671 रन के साथ नंबर 1 पर है. वहीं, औसत के मामले में भी नंबर 1 पर बाबर आजम हैं. बाबर का औसत 141 वनडे पारियों के बाद 53.36 का है, वहीं, विराट कोहली का औ सत 141 वनडे पारियों के बाद 51.86 का रहा था. वहीं, हाशिम अमला का औसत 141 वनडे पारियों के बाद 50.38 का रहा था, यानी 141 वनडे पारियोें के बाद सबसे ज्यादा रन और सबसे बेहतरीन औसत के मामले में नंबर 1 पर बाबर आजम हैं.

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