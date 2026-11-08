विराट, गंभीर, पंत और जय शाह ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, साझा किए खास संदेश, आपने देखा?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामना दी है. जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'रोशनी का यह त्योहार शांति, तरक्की और खुशहाली से भरा भविष्य बनाने के हमारे इरादे को और मजबूत करे. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'
May the festival of lights strengthen our resolve to build a future filled with peace, progress and prosperity. Wishing everyone a very Happy Diwali 🪔 https://t.co/2u87wRJaT4— Jay Shah (@JayShah) November 8, 2026
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दिवाली की शुभकामनाएं दीं और लोगों और उनके परिवारों के लिए खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता की कामना करते हुए एक दिवाली-थीम वाली तस्वीर पोस्ट की.
कोहली ने अपने संदेश में लिखा, 'रोशनी का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता लाए, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, 'हम बड़ी जीत और एक अरब दिलों के लिए खेलते हैं. हैप्पी दिवाली.'
" We Play to Win BIG - A Billion Hearts" !!! ♥️Happy Diwali https://t.co/REC4BjliwX— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 8, 2026
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, 'दिवाली के पवित्र त्योहार पर, दीयों की दिव्य चमक आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को दूर करे और इसे खुशी, सकारात्मकता और नई उम्मीदों से भर दे. मां लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और परिवार में खुशी, शांति, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए.'
दीपावली के पावन पर्व पर दीपों की दिव्य आभा आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर खुशियों, सकारात्मकता और नई आशाओं का संचार करे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा एवं भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके घर-परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का सदैव वास हो। आप सभी को एवं आपके समस्त परिवारजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। यह मंगलमय पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, सौहार्द और नई ऊर्जा लेकर आए।— Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) November 8, 2026
भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने लिखा, 'कुछ रिवाज कभी पुराने नहीं होते, और कुछ पल यादें बन जाते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने साथ रखते हैं. थोड़ी सी रोशनी, ढेर सारा प्यार, और वो लोग जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'
Some traditions never grow old, and some moments become memories we carry with us forever. A little light, a lot of love and the people who matter most. Wishing everyone a wonderful Diwali! 🪔 https://t.co/zoKSFBBP93— Parthiv Patel (@parthiv9) November 8, 2026
बीसीसीआई की तरफ से भी देशवासियों के लिए दिवाली की शुभकामना दी गई है.
Here's wishing everyone a very happy Diwali 🪔 #TeamIndia https://t.co/srZ20GPf6s— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
ऋषभ पंत ने भी वीडियो साझा करते हुए लोगों को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं.'
Happy Diwali everyone. 🪔✨ https://t.co/bEqs5fdRrA— Rishabh Pant (@RishabhPant17) November 8, 2026
इस त्योहार में पारंपरिक रूप से भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भक्त खुशी, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह उत्सव पूरे देश में एकजुटता, उम्मीद और सकारात्मकता की भावना को दिखाता है.
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