विराट, गंभीर, पंत और जय शाह ने देशवासियों को दी दीवाली की शुभकामनाएं, साझा किए खास संदेश, आपने देखा?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामना दी है. जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'रोशनी का यह त्योहार शांति, तरक्की और खुशहाली से भरा भविष्य बनाने के हमारे इरादे को और मजबूत करे. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दिवाली की शुभकामनाएं दीं और लोगों और उनके परिवारों के लिए खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता की कामना करते हुए एक दिवाली-थीम वाली तस्वीर पोस्ट की.

कोहली ने अपने संदेश में लिखा, 'रोशनी का त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां, खुशहाली और कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता लाए, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, 'हम बड़ी जीत और एक अरब दिलों के लिए खेलते हैं. हैप्पी दिवाली.'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने एक्स पर लिखा, 'दिवाली के पवित्र त्योहार पर, दीयों की दिव्य चमक आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को दूर करे और इसे खुशी, सकारात्मकता और नई उम्मीदों से भर दे. मां लक्ष्मी की असीम कृपा और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमेशा आपके घर और परिवार में खुशी, शांति, अच्छी सेहत और खुशहाली लाए.'

भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने लिखा, 'कुछ रिवाज कभी पुराने नहीं होते, और कुछ पल यादें बन जाते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने साथ रखते हैं. थोड़ी सी रोशनी, ढेर सारा प्यार, और वो लोग जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

बीसीसीआई की तरफ से भी देशवासियों के लिए दिवाली की शुभकामना दी गई है.

ऋषभ पंत ने भी वीडियो साझा करते हुए लोगों को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं.'

इस त्योहार में पारंपरिक रूप से भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और भक्त खुशी, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं. यह उत्सव पूरे देश में एकजुटता, उम्मीद और सकारात्मकता की भावना को दिखाता है.

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