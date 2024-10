Vaibhav Suryavanshi :13 साल के 'बिहार के लाल' ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने

Vaibhav Suryavanshi record: 13 साल के भारतीय बल्लेबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बने भारत के 13 साल के अंडर 19 टीम के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19, टीम के बीच खेले जा रहे यूथ टेस्ट मैच (India U19 vs Australia U19, 1st Youth Test) में सूर्यवंशी ने जैसे ही अर्धशतक जमाया, वैसे ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गए. सूर्यवंशी विश्व क्रिकेट के किसी भी स्तर पर इंटरनेशनल अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. इस समय वैभव सूर्यवंशी की उम्र 13 साल और 187 दिन है. बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के नजमुल शान्तो के नाम था. नजमुल शान्तो ने साल श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी. उस समय नजमुल शान्तो 14 साल और 231 दिन दिन के थे.

किसी भी स्तर पर इंटरनेशनल अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी (YOUNGEST player to score Intl fifty at any level)

13 साल 187 दिन - वैभव सूर्यवंशी Vs ऑस्ट्रेलिया, आज (2024)

14 साल 231 दिन - नजमुल शांतो Vs श्रीलंका, 2013

14 साल 272 दिन - हसन रजा VS इंग्लैंड, 1996

चेन्नई के चेपॉक में खेले जा रहे यूथ टेस्ट मैच में सूर्यवंशी ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक 47 गेंद पर 81 रन बना लिए थे जिसमें उनके नाम 13 चौके और 2 छक्के शामिल हैं. वहीं, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय अंडर 19 टीम ने 14 ओवर में 103/0 का स्कोर बना लिया है.

कौन हैं वैभव सूर्यवंशी (Who is Vaibhav Suryavanshi)

वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 में बिहार के लिए डेब्यू कर खूब सुर्खियां बिखेरी थी। उन्होंने मुंबई के खिलाफ डेब्यू किया था। इस दौरान मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी वैभव की खूब प्रशंसा की थी। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ भी रणजी मैच खेला था। हालांकि दोनों ही पारियों में वह अपना खाता नहीं खोल सके। अब तक खेले गए 2 रणजी मैच में वैभव ने 31 रन बनाए थे.

वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने साल 2024 की शुरुआत में ही रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ था. वैभव सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने मुंबई के खिलाफ बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर इतिहास रचा था.

बता दें कि सचिन 15 साल और 230 दिन के थे जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ मुंबई के लिए अपना पहला मैच खेला था, वहीं, युवराज सिंह सिर्फ 15 साल और 57 दिन के थे जब उन्होंने अपने रणजी करियर की शुरुआत की थी. वैभव रणजी ट्रॉफी में अपने डेब्यू के समय सिर्फ 12 साल और 284 दिन के थे.