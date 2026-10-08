IND vs WI: दूसरे T20 में इंडिया की जीत पर फिरेगा पानी? रांची में वेदर अलर्ट ने बढ़ाई टेंशन

भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने आठ विकेट से जीत लिया, इसका मतलब है कि वेस्टइंडीज को यह सीरीज जीतने के लिए पूरी जान झोंकनी होगी. टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती जैसे अहम खिलाड़ियों के बिना भी, उनके पास वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाने के लिए काफी काबिलियत है. सीरीज का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा. मेजबान टीम 1-0 की बढ़त के साथ इस मुकाबले में उतरेगी. हालांकि, मौसम एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

भारत ने इस मैदान पर चार T20I मैच खेले हैं, जिनमें से आखिरी मैच 2023 में हुआ था. इन मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 161 रहा है और पहले और बाद में बैटिंग करने वाली टीमों के बीच जीत का रिकॉर्ड 2-2 का रहा है. मैच से पहले, भारत के बैटिंग कोच ने इसे बैटिंग के लिए अच्छी पिच बताया है, जिस पर हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

रांची के मौसम ने खिलाड़ियों और दर्शकों की बढ़ाई चिंता

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, रांची में मैच के दिन मौसम खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों की चिंता बढ़ा सकता है. पूर्वानुमान के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि बारिश की 55 प्रतिशत आशंका जताई गई है. सुबह कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और दोपहर में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है. बादल अपेक्षाकृत कम (27 प्रतिशत) रहेंगे, लेकिन मौसम में ह्यूमिडिटी और गरज-चमक के कारण मुकाबले के दौरान रुकावट आ सकती है. हालांकि पूरे दिन लगातार बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए फैंस को पूरे मैच की उम्मीद रहेगी. मैच शाम 7:00 बजे (IST) शुरू होगा और टॉस शाम 6:30 बजे होगा.

दरअसल, वेस्टइंडीज ने वनडे में अपनी बैटिंग का दम दिखाया था, लेकिन T20I के पहले मैच में शाई होप की टॉप ऑर्डर में सधी हुई 52 रन की पारी और शेरफेन रदरफोर्ड की मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त 50 रन की पारी के अलावा, बाकी बल्लेबाज आते-जाते रहे. बाद में होप ने बैटिंग को 'अस्त-व्यस्त' बताया. जिस फॉर्म में वह हैं, उन्हें टॉप-ऑर्डर से अपने आस-पास बैटिंग की जरूरत होगी, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की स्पिन तिकड़ी उन्हें मिडिल ओवरों में रोक सकती है. कप्तान को यह भी लगा कि उनके पास एक स्पिनर कम था, जिसका मतलब था कि वे भारत की बैटिंग को शुरुआत में ही नहीं रोक पाए. दसवें ओवर तक मैच उनके हाथ से निकल चुका था, जिसका ज़िक्र निश्चित रूप से उनके रिव्यू नोट्स में हुआ होगा.

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.



वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.

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