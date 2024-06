USA vs PAK: बाबर आजम ने नहीं मानी आमिर की यह बड़ी अहम सलाह, पाकिस्तान को झेलनी पड़ी शर्मनाक हार

टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में पाकिस्तान की अमेरिका के हाथों शर्मनाकर हार को लेकर लगातार चर्चा अभी भी जारी है. निश्चित तौर पर इस हार का असर भारत के खिलाफ (Ind vs Pak) रविवार को खेले मुकाबले में उसके खिलाड़ियों की मनोदशा पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा. पाकिस्तान इस मुकाबले में सुपरओवर में हारा था. अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाकर पाकिस्तान को 19 रन का लक्ष्य दिया था. अगर अमेरिकी टीम इतने रन बटोरने में सफल रही, तो इसके पीछे आमिर की खटिया गेंदबाजी रहे, जिन्होंने ओवर में तीन वाइड गेंद फेंकी.

Muhammad Amir asked Babar to continue with fast bowlers because the batter playing well against the spin but Babar opted to go with spinner and shadab give away 11 crucial Runs pic.twitter.com/UDX0cwZyQ3