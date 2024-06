अमेरिका ने विश्व कप के अपने पहले ही मैच में बना दिया तूफानी रिकॉर्ड, क्रिकेट जगत हुआ अभिभूत, क्या यह पाकिस्तान...

रविवार को भारतीय दिन के हिसाब से शुरू हुए टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के पहले ही मैच में विश्व कप इतिहास में पहला मैच खेल रही अमेरिकी टीम ने अपने खेल से सभी को हैरान कर दिया. पिछले कई सालों से खेल रहे कनाडा को अमेरिका ने 7 विकेट से हरा दिया. कनाडा ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 194 रन बनाए, तो अमेरिका ने 17.3 ओवरों में 3 विकेट खोकर ही 197 रन बना लिए. और स्कोर को तेजी से हासिल करने का काम किया एरॉन जोंस (Aron Jones) की तूफानी पारी ने. जोंस ने सिर्फ 40 गेंदों पर 4 चौकों और 10 छक्कों से बिना आउट हुए 94 रन बनाए. उनका साथ एंड्रियस गौस ने भी 46 गेंदों पर 65 रन बनाए. जब ये पिच पर थे, तो इनके आतिशी अंदाज से ऐसा तूफानी रिकॉर्ड बना कि फैंस ने दांत तले उंगली दबा ली.

यह भी पढ़ें:

अमेरिका की तूफानी जीत

A historic win for USA in the #T20WorldCup 2024 opener 🇺🇸



How it happened https://t.co/MDKcwvzOPn pic.twitter.com/ReiAnZTy7B