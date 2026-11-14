Super 90 Season 4: धवन दिल्ली के आइकन, गेल पंजाब को करेंगे लीड, नैरोबी में 3 दिसंबर से मचेगा धमाल, 7 टीमों का स्क्वाड फाइनल!

मुंबई में प्लेयर्स के ड्राफ्ट के बाद सात फ्रेंचाइजी ने सुपर 90 के चौथे सीजन के लिए अपनी टीम फाइनल कर ली है. नैरोबी में 3 से 12 दिसंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में कई हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलेंगे. भारत के पूर्व ओपनर शिखर धवन दिल्ली रॉयल्स के आइकन प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, जबकि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल पंजाब टाइटन्स की स्टार-स्टडेड लाइन-अप को लीड करेंगे. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन को लंदन जायंट्स ने साइन किया है, जबकि न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल हरियाणा वॉरियर्स में शामिल हुए हैं.

इंग्लैंड के डेविड मलान एल्डोरेट टाइगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जेसन रॉय को मेरू थंडर्स ने चुना है. इंग्लैंड के पूर्व ओपनर एलेक्स हेल्स नैरोबी लायंस के आइकन प्लेयर्स के तौर पर खेलेंगे. ड्राफ्ट में कई और जाने-माने नाम भी फ्रेंचाइजी में शामिल हुए, जिनमें एविन लुईस और फैबियन एलन के साथ-साथ पूर्व ऑलराउंडर महमूदुल्लाह, इमाद वसीम, वेन पार्नेल और रवि बोपारा शामिल हैं. टीम में क्रिस लिन, एंजेलो मैथ्यूज, इमरान ताहिर, मिशेल जॉनसन, पीटर सिडल, पीयूष चावला, अंबाती रायुडू और शॉन मार्श जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

इसमें हिस्सा लेने वाली सात टीमों – दिल्ली रॉयल्स, एल्डोरेट टाइगर्स, हरियाणा वॉरियर्स, लंदन जायंट्स, मेरू थंडर्स, नैरोबी लायंस और पंजाब टाइटन्स – ने केन्या के खिलाड़ियों और कनाडा और नॉर्वे के क्रिकेटरों को भी अपनी टीम में शामिल किया है. क्रिकेट केन्या के चेयरमैन भावेश गोहिल ने कहा कि यह टूर्नामेंट स्थानीय खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टैलेंट के संपर्क में आने से आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी मंच देगा.

गोहिल ने कहा, 'सुपर 90 केन्या में क्रिकेट को बढ़ावा देने और हमारे स्थानीय खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके बनाने का एक शानदार मौका है. इस तरह के टूर्नामेंट केन्याई क्रिकेटरों को अपना टैलेंट दिखाने, कीमती मैच का अनुभव पाने और अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं. इस तरह का एक्सपोजर उनके विकास के लिए जरूरी है. मेरा मानना ​​है कि सुपर 90 केन्या में क्रिकेट को आगे बढ़ाने और ज्यादा युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.'

सुपर 90 के मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह गौर ने ड्राफ्ट को नए सीजन की तैयारी में एक अहम पड़ाव बताया, और कहा कि फ्रेंचाइजी ने संतुलित और प्रतियोगी कॉम्बिनेशन बनाने पर ध्यान दिया है. गौर ने कहा, 'खिलाड़ियों का ड्राफ्ट सुपर 90 के चौथे सीजन की ओर एक अहम कदम है. यह देखकर अच्छा लगा कि फ्रेंचाइजी ने संतुलित और प्रतियोगी टीमें बनाने पर ध्यान दिया है. अनुभवी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के जुड़ने से टूर्नामेंट में और क्वालिटी आएगी. हम नैरोबी में एक रोमांचक सीजन की उम्मीद कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि टीमें फैंस के लिए कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देंगी.'

फेलो मैनेजिंग डायरेक्टर शिवैन शर्मा ने कहा कि ड्राफ्ट को मिला रिस्पॉन्स अच्छा रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि अलग-अलग क्रिकेट बैकग्राउंड के खिलाड़ियों के मिक्स से कॉम्पिटिशन और बेहतर होगा. हमारा फोकस सुपर 90 को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर आगे बढ़ाना है जो अलग-अलग क्रिकेट बैकग्राउंड के खिलाड़ियों को एक साथ लाए और फैंस को एक दिलचस्प क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस दे. हम एक रोमांचक सीजन के लिए टीमों का नैरोबी में स्वागत करने का इंतजार कर रहे हैं.

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