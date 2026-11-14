रिंकू सिंह की सांसद प्रिया सरोज के साथ शादी की तैयारी तेज, CM योगी को दिया कार्ड, लखनऊ में होगा ग्रैंड वेडिंग

भारतीय टीम में वापसी के लिए जोर लगा रहे स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जिसके के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है. जारी तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रिंकू के परिवार वालों ने प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शादी का निमंत्रण दिया है. स्टार क्रिकेटर की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह ने व्यक्तिगत रूप से लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी को शादी का कार्ड दिया है.

रिंकू सिंह की होने वाली दुल्हनिया का नाम प्रिया सरोज है, जो कि मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं. दोनों शख्स चार दिसंबर को विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं. लखनऊ में होने वाले इस विवाह में केवल खिलाड़ी ही नहीं राजनीति जगत की भी कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं. रिंकू और प्रिया लखनऊ के रामाडा होटल में सात फेरे लेंगे.

आठ जून 2025 को हुई थी सगाई

इससे पहले पिछले साल आठ जून को रिंकू और प्रिया की सगाई हुई थी. रस्मो-रिवाज लखनऊ के द सेंट्रम होटल में पूरा हुआ था. अब करीब डेढ़ साल बाद उनकी शादी होने जा रही है.

कैसे शुरू हुई रिंकू और प्रिया की प्रेम कहानी?

प्रिया के साथ सगाई के बाद एक इंटरव्यू के दौरान रिंकू ने बताया था कि उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी. उन्होंने प्रिया की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर एक फैन पेज के माध्यम से देखी थी. शुरुआत में वह प्रिया से बात करने को लेकर झिझक रहे थे. मगर जब उन्होंने देखा कि प्रिया ने उनकी कुछ तस्वीरों को लाइक किया है, तो उन्होंने उनको मैसेज किया. सोशल मीडिया पर शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे रोज के संवाद में बदल गया.

रिंकू ने कहा, 'कोविड के दौरान जब आईपीएल मुंबई में खेला जा रहा था. उस दौरान मैंने एक फैन पेज पर उनकी तस्वीर देखी थी. जिसमें वह किसी गांव में वोटिंग कार्यक्रम से जुड़ी थीं. मुझे लगा कि वह मेरे लिए बिल्कुल सही हैं. मगर पहली बार मैसेज करते समय मैं झिझक रहा था. जब उन्होंने मेरी कुछ तस्वीरों को लाइक किया तो मैंने उन्हें मैसेज किया और यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई. इसके बाद हम नियमित रूप से बात करने लगे. यहां तक कि मैचों से पहले भी हमारी बातचीत होने लगी. 2022 में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे प्यार करने लगा हूं.'

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