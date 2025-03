GT vs MI: गिल ने मचाया गदर, IPL इतिहास में सबसे तेज ये कारनामा करने वाले क्रिस गेल के बाद दूसरे बल्लेबाज

Shubman Gill IPL Record MI vs GT: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का कारनामा किया. गिल ने यह उपलब्धि केवल 20 पारियों में हासिल की, जिससे वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने 14074 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 गेंदों में 38 रन की पारी खेली.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम है, जिन्होंने बेंगलुरु के मैदान पर 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे. शुभमन गिल ने 20 पारियों में अहमदाबाद में यह मुकाम हासिल कर लिया, जिससे वह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

19 पारी - क्रिस गेल बेंगलुरु में

20 पारी - शुभमन गिल अहमदाबाद में*

22 पारी - डेविड वार्नर हैदराबाद में

26 पारी - शॉन मार्श मोहाली में

31 पारी - सूर्यकुमार यादव वानखेड़े में

Shubman Gill become second fastest player in the history of IPL to complete 1000 Runs in IPL at a venue. pic.twitter.com/0GhoPSjFCf