Shubman Gill: 'मैं लंबे समय तक...',भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल ने कर दिया बड़ा ऐलान

Shubman Gill Reacts After Becoming India Test Captain: भारतीय टीम को नया टेस्ट कप्तान मिल गया है शुभमन गिल (Shubman Gill India New Test Captain) भारत के नए टेस्ट कप्तान बहन गए हैं. गिल बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैच खेलने हैं. ऐसे में गिल ने कप्तान बनने पर रिएक्ट किया है. बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गिल ने कप्तान बनने को लेकर रिएक्ट किया.गिल ने कहा है कि वह कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने के लिए काफी इच्छुक हैं.

लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं

गिल ने कहा कि "टेस्ट टीम की कप्तानी करना एक "बड़ी जिम्मेदारी है." 25 वर्षीय गिल ने टेस्ट में कभी भी नेतृत्व की स्थिति नहीं संभाली है, लेकिन उन्होंने T20I में भारत की कप्तानी की है और सीमित ओवरों के क्रिकेट में उप-कप्तान हैं. गिल ने कहा, "एक युवा बच्चे के रूप में, जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है, तो वह भारत के लिए खेलना चाहता है.. उसका सपना होता है भारत के लिए क्रिकेट खेलना. न केवल भारत के लिए खेलना, बल्कि बहुत लंबे समय तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना. मैं भी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं. यह अवसर मिलना मेरे लिए गर्व और एक बड़े सम्मान की बात है और जैसा कि आपने कहा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है. "

बता दें कि गिल टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले 37वें खिलाड़ी हैं, वहीं, मंसूर अली खान पटौदी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और रवि शास्त्री के बाद यह भूमिका निभाने वाले वे पांचवें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. टेस्ट कप्तान के रूप में गिल का पहला काम इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज खेलना होगा, जो 20 जून से शुरू होगा.

गिल एक बेहद अनुभवहीन टीम का नेतृत्व करने वाले हैं, गिल के कप्तानी के आगाज से ही भारतीय क्रिकेट का नया युग शुरू हो जाएगा. बता दें कि कोहली और रोहित के अलावा अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है.