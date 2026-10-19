12.5 करोड़ कमाने के बाद 5.2 करोड़ में बिके, शिखर धवन ने सुनाई IPL की सबसे बड़ी टीस

पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन ने हाल ही में उन भावनात्मक पलों के बारे में बात की, जिसका सामना उन्होंने IPL 2018 सीजन के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए किया था. IPL और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, दोनों में सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले धवन ने अपने शानदार करियर के दौरान कई बार मैच जिताने वाली पारियां खेलीं. 2008 में IPL के पहले सीजन से अपने सफर की शुरुआत करने वाले धवन ने 2024 में संन्यास लेने से पहले कुल 222 मैच खेले. अपने करियर के दौरान, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कई अलग-अलग फ्रेंचाइजी टीमों का प्रतिनिधित्व किया और कुल 6,768 रन बनाए.

'इंडियन एक्सप्रेस हिंदी' के साथ एक इंटरव्यू में, धवन ने बताया कि जब IPL 2018 के मेगा ऑक्शन में SRH ने उन्हें 5.2 करोड़ रुपये में वापस खरीदा, तो उन्हें बहुत निराशा हुई. ऑक्शन पूल में जाने से पहले, 2017 के सीजन में उन्हें इसी फ्रेंचाइजी से 12.5 करोड़ रुपये मिले थे.

2018 के मेगा ऑक्शन में जब धवन का नाम शुरुआत में ही आ गया, तो SRH ने अपने 'राइट टू मैच' कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें काफी कम कीमत पर वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया. दिल्ली में जन्मे इस बल्लेबाज को इससे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रदर्शन और उनकी अहमियत को देखते हुए उन्हें कहीं ज्यादा बड़ी बोली मिलनी चाहिए थी.

धवन ने कहा,"उस समय मैं अपने करियर के पीक पर था, और मुझे लगा कि मुझे कम से कम 10-12 करोड़ रुपये मिलने चाहिए. मैं लगातार भारत के लिए खेल रहा था और मैच जिताने वाले प्रदर्शन कर रहा था. लेकिन, ऑक्शन में मेरा नाम सबसे पहले आ गया और मैं सिर्फ 5.2 करोड़ रुपये में बिक गया. इस आंकड़े को स्वीकार करने में मुझे कुछ समय लगा."

उन्होंने आगे बताया,"हैदराबाद के तत्कालीन हेड कोच, वीवीएस लक्ष्मण मेरे पास आए और पूछा कि क्या कोई बात मुझे परेशान कर रही है. मैंने उनसे कहा कि जो हुआ उससे मैं खुश नहीं हूं, और हमने इस बारे में काफी लंबी बातचीत की. बाद में, मैंने उस सीजन में हैदराबाद के लिए खेला और हम फाइनल तक पहुंचे. मैंने 500 से ज्यादा रन बनाए और शायद मैं टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी था."

धवन ने यह भी माना कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वे कुछ चीजों को अलग तरीके से करना चाहेंगे. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने करियर में लिए गए फैसलों पर कोई पछतावा नहीं है. उन्होंने कहा,"हालांकि, मुझे कोई पछतावा नहीं है. आज मैं शायद इस स्थिति को अलग तरह से संभालता क्योंकि अब मेरी समझ बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे अपने पुराने फैसलों पर कोई अफसोस नहीं है." IPL में धवन आखिरी बार 2024 में नजर आए थे, जहां उन्होंने पंजाब किंग्स की कप्तानी की थी. उस सीजन में उन्होंने पांच मैचों में 152 रन बनाए थे.

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