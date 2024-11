Sanju Samson: 'मेरे बेटे के 10 साल बर्बाद कर दिए...", संजू सैमसन के पिता ने एक नहीं बल्कि 4 भारतीय दिग्गजों पर लगाया आरोप, मचा बवाल

Sanju Samson's father reaction viral on Internet: पिछले दिनों युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने धोनी को लेकर बयान दिया था जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी थी. वहीं, अब संजू सैमसन के पिता विश्वनाथ सैमसन (Sanju Samson's father Name Samson Viswanath) ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सुर्खियां बटोर ली है. विश्वनाथ ने आरोप लगाया है कि धोनी, रोहित, कोहली और राहुल द्रविड़ के चलते उनके बेटे का करियर 10 साल पीछे चला गया. सैमसन के पिता ने एक मलयालम चैनल पर बातचीत में कहा है कि, '3-4 लोगों ने मेरे बेटे के करियर के 10 साल बर्बाद किए. धोनी, कोहली, रोहित और राहुल द्रविड़ जैसे कोच की वजह से उसके करियर के 10 साल खराब हो गए. उन्होंने उसे जितना पछाड़ा उतनी ही तेजी से उसने वापसी की.'

Sanju samson father accused Dhoni,Rohit and Kohli for not picking his son in the team when he was averaging 28 in list A,35 in FC, and 27 in ipl until 2020



Sanju's PR wants to hide this video from youpic.twitter.com/sYaQKoU9gu